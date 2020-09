SAN PEDRO SULA.- Selim Canahuati, ex presidente de la Liga Nacional le recomendó a los clubes de la Liga Nacional reunirse urgentemente con la FENAFUTH.

Esto con la intención de hablar y discutir la aprobación del no descenso para el próximo Torneo Apertura 2020-21

Selim Canahuati recomienda una unidad saludable entre directivos

Canahuati dice que lo más saludable en estos momentos es hacer la reunión y no esperar que la federación tome cartas en el asunto.

De igual manera recordó que durante su gestión y en varias ocasiones frenó esa propuesta, pero que ahora es «oportuno» por la pandemia de COVID-19.

«En este momento, lo oportuno es que los clubes que aprobaron el no descenso, provoquen una reunión con la Federación, creo que es lo más saludable.

«Una reunión antes que la Federación se pronuncie, que haya una reunión de alto nivel incluso entre directivos de los 10 clubes y FENAFUTH”, dijo Selim.

«Durante mi gestión al frente de la Liga Nacional, frené un par de veces lo del no descenso; pero ahorita estamos en una situación especial. Hay una pandemia de salud, pero también una pandemia financiera”.

«Se daña la imagen del fútbol hondureño»

Canahuati, dijo que se está dañando la imagen de la Liga Nacional con la problemática y eso no es bueno para el fútbol nacional.

“En México no hay descenso, en Argentina no hubo el torneo pasado, pero creo que lo más importante es tratar de armonizar las divergencias, porque comprometen la imagen de la liga y no es saludable”.

“Estamos iniciando un poco tarde el torneo, y por allí habrá compromisos de selección, y aunque es un tanto apretado el calendario, espero que el aspecto físico de los jugadores no esté seriamente afectado”.

¿Qué opina sobre la gestión de Wilfredo Guzmán?

Sobre la gestión del actual presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, Canahuati, dijo que tiene su estilo de gobernar, pero que le está afectado la división que hay entre los directivos de los clubes.

«Cada quien tiene su estilo de gobernar. Durante mi gestión, el presidente actual de liga Wilfredo Guzmán fue una pieza de mucho valor. En este momento aparentemente hay división, pero creo que siempre debe haber armonía, al margen que haya posiciones encontradas, porque no es saludable estar divididos».

Te puede interesar: YA ES OFICIAL: Luis Garrido presentado con Marathón