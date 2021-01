«Selena», famoso travesti hondureño, «acepta» a Cristo e inicia nueva vida

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Año Nuevo, vida nueva en Cristo», así lo relató Basilio Flores, conocido popularmente como «Selena«, quien desde los 18 años de edad tomó la decisión de empezar a usar ropa y accesorios femeninos. Treinta años más tarde, hizo un cambio radical. A pocos días de terminar el caótico año 2020, Basilio dio a conocer sobre su transición y confirmó haber «aceptado a Cristo». Por lo que, su vida daría un giro de 180 grados. La noticia ha causado revuelo en redes, ya que su imagen como «Selena», lo llevó a obtener bastante popularidad y su radical cambio ha generado opiniones encontradas. Sin embargo, comentó que «en Cristo todo es posible«.

Dejó su vieja vida

Basilio es originario de La Mosquitia y a sus 18 años, según contó, decidió decirle a su madre que quería vestirse como mujer porque no le gustaba la ropa de hombre. Actualmente tiene 48 años y reside en la ciudad de La Ceiba.

Desde su lugar de origen viajó hacia Tegucigalpa, donde la necesidad de pagar renta y suplir las necesidades básicas, lo orillaron a «vender su cuerpo» por muchos años. Hecho del que hoy menciona no sentirse orgulloso.

Externó que tiene una enfermedad y ese habría sido el motivo para dejar el pasado atrás. «Yo siempre pedí a mi Cristo que me cambiara porque él me mandó varón, no mujer y me dio la respuesta porque la vestimenta de mujer no le agrada y para curarme tenía que cambiar mi vestidura».

Desea formar una familia

yo quiero tener mi familia«. Además, Basilio contó a un medio local que desea primeramente ahondarse en «las cosas de Dios», pero que no planea quedarse solo, pues perdió mucho tiempo. «Dios me va dar mi familia , porque«.

Nuevo trabajo

La transición que aseguró haber hecho es radical y eso implicó buscar un empleo, por ello notificó que «ahora trabajo de tramitador en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de La Ceiba. Dios me rescató y ahora soy una nueva criatura, yo me llamo Basilio Flores», expresó.

Flores aseguró que «la llegada de Cristo está pronto y hay que estar listo para tocarle el manto, las manos y pies».

Finalmente, dejó un mensaje a la juventud «con Dios no hay que jugar, los jóvenes que están perdidos y buscando discos, drogas, cigarros, no hay que jugar con Cristo. Hay que estar en una sola línea».