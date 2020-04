Seis años después, Kaká recuerda el 7-1 de Alemania a Brasil

Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido popularmente como Kaká, brindó una entrevista a través de Instagram a la cuenta oficial de la FIFA en donde respondió las consultas que le hicieron llegar en vivo los usuarios en las redes sociales.

El joven surgido de la cantera del San Pablo tocó su pico de carrera con la camiseta del AC Milan, etapa durante la cual fue elegido Balón de Oro en 2007. Allí ganó seis títulos y vivió varios momentos de alegría.

“No puedo elegir un solo momento, pero la mayoría de los mejores momentos de mi carrera fueron en Milán: el trofeo de la Liga de Campeones en 2007, la Copa Mundial de Clubes, el Balón de Oro y el Premio al Jugador del Año de la FIFA”.

El brasileño de 37 años se marchó rumbo al Real Madrid en donde no pudo brillar, sin embargo tuvo la oportunidad de jugar con grandes estrellas, pero según él, los mejores fueron sus compañeros de selección: “Jugué junto a algunas figuras fenomenales en mi carrera, pero Ronaldo fue el mejor. Después de eso, diría que Ronaldinho, a quien pude enfrentar muchas veces tanto con Milán como con el Real Madrid«.

Como era de esperarse, los fans le hicieron escoger entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las dos figuras que han marcado la última década del fútbol mundial. Kaká dudó: “Messi. Messi es un genio, es talento puro, la forma en la que juega es increíble”.

¿Cristiano Ronaldo?

Con respecto al portugués, no escatimó en elogios: “Es una maquina. No es solo la forma en la que es fuerte, potente y rápidos, es fuerte mentalmente. Siempre quiere ganar, quiere jugar y ser el mejor, para mi es lo mas increíble que tiene Cristiano. En la historia del deporte está en el top 5 o top 10, definitivamente. Somos muy afortunados de poder ver los a ambos. Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble”.

¿Su NO convocatoria al mundial de Brasil en 2014?

El ex futbolista cuyo último paso fue por el Orlando City de la MLS recordó que en 2014 se preparó para ir al Mundial de Brasil y esperaba ser convocado: “Filipao no me llamó, pero siempre respeto las decisiones de los entrenadores”. En aquel certamen, el combinado local cayó en la semifinal por 7-1 ante Alemania, la peor derrota de su historia en mundiales.

Kaká fue consultado sobre si esa derrota le dolió mas que las que provocaron la eliminación de su selección en 2006 y 2010, cuando él estaba en la lista:

“Fue muy duro, pero perder en el campo es más dificil. Cuando estás en el campo, tu estás ahí y tal vez puedes cambiar algo, lo que sea. Cuando estás fuera, solo toca sufrir, por eso me dolieron más las otras”, cerró Kaká.

