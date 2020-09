Seguridad extiende toque de queda e incluye a Tela y Omoa en Fase I

TEGUCIGALPA-HONDURAS. La Secretaría de Seguridad determinó extender el toque de queda absoluto en todo el territorio nacional hasta el próximo domingo 13 de septiembre a las 11:00 PM., así lo informó este domingo el vocero de la Policía Nacional, Jair Meza, quien dijo que de esa manera se continúa con la Fase I del proceso de reapertura gradual y responsable.

De igual forma indicó que a partir de la fecha se agregan a Fase I los municipios de Tela. Atlántida y Omoa en Cortés.

Mientras que los municipios que aún permanecen en Fase 0, únicamente pueden aperturar supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, mercados autorizados y el sector maquilador.

Estos establecimientos atenderán a sus clientes según calendario de circulación nacional así como por el ultimo dígito de la cédula de identidad, pasaporte o carné de residencia para el extranjero. Lo anterior, tendrán que realizarlo en un horario de 06:00 a 08:00 pm.

En ese sentido, mañana lunes 7 de septiembre le corresponde al dígito 7, martes 8 de septiembre al número 8, miércoles el 9 numero 9, jueves 10 número 0, viernes 1, sábado 2 y domingo 13 número 3.

Los horarios de atención especial para personas mayores, embarazadas y personas con discapacidad son de 7:00 am a 9:00 am. Y en el sistema bancario de 9 a 10:00 am.

Lea también: JOH: “Seamos responsables para una reapertura ordenada”

Excepciones a la medida

Con base en el PCM 085-2020, LA EXCEPCIÓN a esta medida aplica a las instituciones allí detalladas. Al igual que al personal que conforman SINAGER entre ellos: Salud, alcaldías municipales, transporte de carga combustible, productos agrícolas.

Asimismo, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, servicios.

También distribuidores de agua (SANAA), tren de aseo, transporte de autobuses contratado, sector construcción así mismo Secretarías de Estado y Direcciones autorizadas.

De igual forma, a nivel nacional el sector construcción con su respectivo salvoconducto.

Para finalizar la Secretaría de Seguridad reiteró que los únicos salvoconductos autorizados son los digitales. Estos documentos se emiten a través de la plataforma oficial www.serviciospoliciales.gob.hn, por lo que no se permitirá circulación con otro tipo de documento.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.