Por segunda vez, la doctora Karla Pavón se contagia de COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este viernes, se confirmó que la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS), de la Secretaría de Salud, doctora Karla Pavón, volvió a dar positivo a COVID-19, después de haberse contagiado hace siete meses.

La noticia la confirmó esta mañana la doctora Mitzi Castro, directora del Laboratorio Nacional de Virología (LNV), en un medio de comunicación. Ahí explicó que aún no podría confirmar si se trata de una reinfección.

«Hay que hacer varios estudios genómicos que solo los hace CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades por sus siglas en inglés) en Atlanta, para poder decir si realmente es una reinfección o tenemos la nueva cepa en el país», explicó Castro.

Asimismo, mencionó que Pavón permanece aislada y recibiendo suministro de oxígeno, tras presentar problemas para respirar.

Mediante las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la galena recibiendo oxígeno en una camilla, en condición aparentemente estable.

Reinfección de COVID-19

Si se llegara a confirmar que se trata de reinfección por COVID-19, este sería el primer caso en personas que batallan en primera línea contra el virus en Honduras.

El pasado 3 de junio de 2020, entre lágrimas y llena de preocupación, Pavón contó que dio positiva a una prueba PCR para COVID-19.

Favorablemente, logró vencer la mortal enfermedad. El pasado 3 de julio, contó durante una entrevista en un canal de televisión, que batallar contra el virus era muy difícil.

«No es fácil esta enfermedad, me duele cuando nos encontramos a gente que no cree que esto existe. Nosotros no quisiéramos estar en esta situación, creo que cuando me quité la mascarilla para comer o beber algo ahí me contagié», manifestó.

No obstante, tras pasar siete meses del primer contagio, por presentar problemas para respirar, a la galena se le practicó nuevamente la prueba de PCR que dio positivo. Luego fue ingresada para que pudiera recibir atención médica.

Asimismo, Pavón dijo a Diario TIEMPO que está actualmente en reposo y que el doctor Homer Mejía quedó cumpliendo sus funciones.

