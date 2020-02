Segunda Caravana Migrante cruza frontera de Agua Caliente

GUATEMALA. Los ciudadanos que integran que la segunda Caravana Migrante cruzaron este día en horas de la mañana, el punto fronterizo de Agua Caliente para ingresar a Guatemala, en búsqueda de llegar a Estados Unidos.

Cabe decir, que más de un centenar conforman esta masiva caminata, que salió el pasado 31 de enero en horas de la madrugada. Esto,desde la terminal de autobuses interurbano en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Caravana llega a Nueva Ocotepeque

Cabe decir, que varios de ellos iban a pie en el transcurso del viaje. Mientras que otros, lograban que vehículos de paila o rastras, les dieran un aventón. De esa forma, recorrieron al menos 300 Kilómetros, entre San Pedro Sula y Agua Caliente.

El viernes, la caravana, en pequeños grupos llegaron hasta la ciudad de Nueva Ocotepeque, al occidente del país. Allí, ellos pernoctaron, algunos en el Centro de Atención al Migrante, y otros en las áreas verdes de la plaza central de la ciudad.

Los primeros en salir está madrugada hacia Agua Caliente, alrededor de 50, caminaron varios kilómetros y en algunos tramos fueron llevados en diversos tipos de vehículos, incluidos camiones, hasta el punto fronterizo.

Varios hicieron su registro legal para cruzar a Guatemala

En el punto migratorio, funcionan dos ventanillas, una de Honduras y otra de Guatemala, en la que no tienen problemas los ciudadanos hondureños mayores de edad. Estos, al menos portan su carne de identidad.

Por su parte, lo que si tienen inconvenientes son aquellos que viajan con niños o adolescentes. A ellos les exigen que tengan un pasaporte vigente y la autorización de sus dos padres para poder salir del país.

Además, no pueden salir del país adultos que solo porten una partida de nacimiento. De igual forma, los menores de edad que no lleven pasaporte actualizado. Añadido a eso, tampoco pueden hacerlo los que viajen solamente con uno de los padres y no lleven la autorización del segundo.