¿Secuestro frustrado? Madre denuncia que «una mujer quiso llevarle sus 2 niños»

CORTÉS, HONDURAS. En los últimos meses se han reportado varias desapariciones o secuestro de menores, en el país; y, aunque aún no se tiene prueba de la veracidad de que haya alguna red de «roba niños», es la idea que ronda en la mente de varios hondureños.

Tegucigalpa, San Pedro Sula, y otras ciudades, son las que han confirmado la desaparición de menores.

El día de ayer, una madre envió información a páginas de Facebook para que se viralizara en redes sociales el hecho, de que «una mujer le habría querido robar a sus dos niños», mientras paseaban en un parque de la ciudad de La Lima.

Lea también: Ante ola de desapariciones de menores de edad, Dinaf lanza alerta

¿Aparente intento de secuestro?

«Buenas tardes. Quiero denunciar que en el parque de la colonia Los Pinos casi me llevan a mis dos niños. Uno de 11 y mi niña pequeña de 4. Yo estaba comprando un poquito retirado del parque y mis hijos estaban en los columpios y de repente se escuchó un gran ‘ ‘choyón’ de un carro que paró frente al parquecito; y se bajó una mujer que iba directamente hacia donde mi niña, cuando mi hijo mayor me gritó. Yo y la señora que me estaba vendiendo comenzamos a gritar y la mujer inmediatamente se fue corriendo al carro. ¡Cuiden a sus niños por favor! Acabo de venir de la jefatura de poner la denuncia», de este modo denunció el supuesto hecho la madre.

Por su parte, Tiempo Digital se contactó directamente con el comisario de La Lima, Alexander Zelaya, quien mencionó que hasta ayer sábado, en horas de la noche, no habían recibido ninguna denuncia.

Asimismo, explicó que probablemente haya sido únicamente a través de redes sociales. Sin embargo, los internautas están alarmados por el suceso de ese lugar, y también por los últimos hechos que han trascendido a nivel nacional y que sí han sido confirmados por las autoridades policiales.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.