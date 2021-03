México: secuestran a hondureños y piden miles de dólares por liberarlos

HONDURAS. Varios hondureños habrían sido secuestrados en México cuando iban en búsqueda del sueño americano, según denunciaron sus familiares la mañana de este miércoles.

En las redes sociales se filtró un video que sería de dos de los compatriotas en mención. El material muestra a Luis Guillermo y Bernardino, ambos de apellido Montes, mientras están de rodillas y siendo apuntados con armas de diferente calibre.

«A ver si me consiguen dinero para que me puedan sacar (…) quisiera que me sacaran de aquí», expresó Bernardino en la grabación, que dura 33 segundos. Ambos son originarios de Victoria, Yoro.

Miles de dólares por su liberación

Otro de los jóvenes involucrados en el múltiple secuestro de migrantes sería Francis Danery Pereira Alvarado, de 30 años. Su madre, Digna, relató en el medio HCH que él partió desde Comayagua con un grupo el 15 de febrero hacia Estados Unidos.

Sin embargo, fueron interceptados, supuestamente, por los «Zetas». Según la mujer, les piden cinco mil dólares por cada uno; les exigieron un adelanto de mil dólares para hoy y la totalidad para mañana.

Ella externó que recibió un video de su vástago donde él decía que, por el momento, estaba bien. No obstante, ella hizo hincapié en que se dedica a oficios domésticos y no tiene la capacidad económica para costear el rescate.

«Él ha sido nuestros pies y manos, nos ha ayudado grandemente», manifestó. Además, compartió el número de una cuenta, que pertenece a su esposo, para que personas de buena voluntad puedan cooperar para recaudar el dinero.

2870-1000-432 en Banhcafé, a nombre de Ildefonso Pereira Gómez.

Un par de agricultores

Un hombre identificado como Francisco, aseguró que él es el esposo de la tía de Osman Adalid Zelaya, quien sería otro de los sujetos privados de su libertad por los malhechores.

Francisco mencionó que él también recibió un video y así se enteró de lo ocurrido. Además, externó que Osman está en compañía de Alex Rubén Velásquez, quienes se dedicaban a la agricultura y partieron juntos en búsqueda de mejores oportunidades.

160-120-172285 en Banco Atlántida, a nombre de José Francisco Gutiérrez Cabrera.

