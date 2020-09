Ministra Flores: Por negarme a cosas incorrectas «he sufrido dos atentados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró la noche de este martes que por negarse a cosas incorrectas recibió dos atentados y varias amenazas a muerte.

Una de esas razones sería el negarse a ubicar gente recomendada en Salud. A través de medios locales, la funcionaria confirmó que varias veces ha estado sometida a amenazas por teléfono, y hasta recibió dos atentados contra su integridad personal.

“Entendemos que los atentados son por negarnos hacer las cosas incorrectas en esta secretaría. Veo gente allí apuntando con el dedo, que está enojada, porque no se le dio oportunidad de cometer los atropellos que solían hacer en la secretaría”, aseveró Flores.

De ese modo, dijo que gente de todos los niveles la amenazan. “Aquí venía gente y le decía a uno, quiero que me coloque a fulano de tal. Pero yo siempre digo que no puedo colocar a nadie, si no hay una necesidad de un establecimiento de salud, porque el dinero no es mío, sino que del pueblo hondureño”, expresó.

“Las amenazas no me van a detener”

La ministra expresó: “No puedo colocar a nadie solo porque tiene necesidad de trabajar, todos tenemos necesidad de trabajar. Varias veces he estado sometida a amenazas, esto ha sido por teléfono, he recibido dos atentados pero Dios está con nosotros y nos ha protegido así como protegemos los bienes de la Secretaría de Salud”.

Por lo anterior, la secretaria de salud afirmó que no la van a detener, y que mientras esté a cargo de esa institución, hará las cosas correctas.

Aunque no quiso dar más detalles de los atentados que sufrió, si manifestó que ya hay un proceso de investigación.

“Lo más importante es que aquí nos tiene el Señor y estamos dispuestos a seguir luchando por la transparencia de esta institución. Ha habido episodios bastante difíciles y confío en el proceso de investigación”, concluyó.