Secretaría de Educación: Clases seguirán suspendidas a nivel nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la emergencia por el COVID-19, la Secretaría de Educación, a través del ministro Arnaldo Bueso, informó que las clases seguirán suspendidas a nivel nacional durante el tiempo que se extienda la pandemia.

A unos días de cumplir un mes desde que se decretó toque de queda por COVID-19, el mismo tiempo tiene el Sistema Educativo de haber suspendido clases presenciales.

El comunicado emitido por Educación establece que se retomarán las clases hasta que la pandemia lo permita. «No es cierto que vamos a volver a clases en este momento. Es una vil mentira. Quien lo está diciendo está pretendiendo engañar al pueblo o está muy pero muy mal informado», dijo el ministro.

Continuó diciendo que ellos respetan las medidas adoptadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) que incluyen la suspensión de clases.

«Hasta que no se decrete que esto ha bajado y estamos en condiciones de retornar a los centros educativos, hasta ese momento lo vamos a hacer», aclaró Bueso.

Clases impartidas virtualmente

De igual forma, el ministro recordó que el sistema virtual permite que los educandos estén activos en casa y permite a docentes revisar y asignar tareas. Las cuales no serán evaluadas, pues solo son para que los estudiantes estén en aprendizaje.

Para finalizar hay que mencionar que las clases fueron suspendidas desde el 13 de marzo en el sistema público y privado. Al tiempo que se incluye a los niveles de prebásica, básica y media; por su lado, las universidades se unieron a la medida días después e implementaron el aprendizaje en línea.

Comunicado de la Secretaría de Educación

La Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, a la Comunidad Educativa, Docentes y población en general informa:

Que de manera responsable esta Secretaría de Estado, está trabajando de acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y que las actividades académicas presenciales continúan suspendidas en todo el territorio nacional, esto para evitar la propagación del Virus COVID-19 además que está totalmente prohibido que los niños, niñas y adolescentes acudan a los establecimientos La prioridad de esta dependencia, durante esta emergencia, es la protección de la salud y la vida de nuestros docentes, educandos y padres de familia y se está trabajando en la creación de los mecanismos necesarios para evitar que se pierda el año escolar 2020 apoyándonos en las políticas educativas de la región y tomar las mejores decisiones. Reiteramos a la población que nuestro compromiso es con la niñez, la juventud y la población más vulnerable de Honduras; pensando en ellos es que se han establecido estrategias y se han realizado alianzas con algunos medios de comunicación para brindar los contenidos de prioridad a los estudiantes.

Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación, ya seguir las medidas establecidas por El Gobierno de la República como son: Lavado permanente de manos con agua y jabón; Uso de gel con base de alcohol; No saludar de beso y mano; No compartir bebidas ni alimentos; Usar mascarilla en todo momento, misma que puede ser fabricada en casa de manera sencilla y efectiva y no Salir de casa.

