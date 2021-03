Sebastián Vettel: «Sigue habiendo un campeón en mí»

INGLATERRA.- Sebastián Vettel es uno de los pilotos que más han triunfado en las últimas dos décadas de la Formula 1; se ha logrado proclamar campeón en cuatro oportunidades, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Con 33 años, el alemán pasó a formar parte de la escudería Aston Martín en el 2021, y pese a que ya se van a cumplir ocho años de su último campeonato a ratificado que todavía «es un campeón» y que perfectamente le puede dar pelea a Lewis Hamilton.

«Creo que puedo hacerlo. Evidentemente, no soy demasiado mayor. Sigue habiendo pilotos mayores que se unen a la parrilla. No creo que sea una cuestión de edad. Creo que es más una cuestión de si estás en el equipo idóneo. La F1 ha sido así desde que tengo memoria y probablemente antes. No es un secreto que en los últimos años tenías que estar en un Mercedes para luchar realmente por el campeonato», expresó Vettel para GPfans.

Y agregó. «Creo que estuvimos cerca con Ferrari, pero nunca lo suficientemente cerca como para tener opciones reales en las últimas dos o tres carreras, así que no creo que sea una cuestión de edad. Creo que sigue habiendo un campeón en mí. Ha estado siempre en mí y probablemente fue un gran alivio ganar el primer campeonato en 2010, sabiendo que puedes hacerlo y desde entonces no veo la razón para pensar que no sigue por ahí».

Nuevos retos de Vettel y Aston Martín

Sobre los nuevos retos que se han planteado junto a la escudería, manifestó. «Vamos a necesitar herramientas de última generación que nos ayuden a diseñar y desarrollar un coche que sea capaz de competir por un campeonato mundial. Así que faltan unos años para eso. Si tengo que mirar hacia el futuro, será un período de tres a cinco años».

«Tal vez se encoja ese plazo y ese es el objetivo de todos, estar un poco más cerca de la cima y no sólo estar en el podio porque tuviste suerte de que los pilotos en la parte delantera se retiraran o se estrellaran. Veremos cómo cambia la F1 en los próximos años. En cuanto a la edad, creo que tengo mucho tiempo de rendir al máximo en mí, pero luego depende, con toda honestidad, de las circunstancias del deporte y de cómo vayan las cosas», concluyó.

