REDACCIÓN. Este martes, 13 de octubre, finalmente se revelará el tan esperado iPhone 12; sin embargo, todo apunta a que Huawei quiere quitarle todos los reflectores a Apple.

Y es que, solo unos días después, la compañía asiática estará presentando el anhelado Mate 40 y sus modelos añadidos.

De manera específica, Huawei anunció que será el 22 de octubre, a las 6:00 de la mañana (hora de Honduras), que desvelará sus nuevos productos y también dejará claro qué especificaciones traerán consigo.

Unprecedented Power is coming.

Don’t miss the announcement on 22.10.20 #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 pic.twitter.com/Be5u0AY4fj

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 10, 2020