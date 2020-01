Se suicida Stan Kirsch, actor de Friends y Highlander

Según el portal TMZ, Stan Kirsch, actor de la serie Friends y Highlander, se suicidó en su casa de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación hecha en las redes sociales del actor, la familia dio a conocer el deceso. Dijo que Stan Kirsch falleció el 11 de enero, sin especificar las causas de la muerte.

“Estaremos cerrados durante las próximas dos semanas mientras procesamos y nos afligimos. Fue muy querido y todos estamos devastados. Gracias por su comprensión y respeto a nuestra privacidad durante este momento increíblemente difícil”, se informó.

El cuerpo de Stan Kirsch fue encontrado por su esposa

Según el forense del condado de Los Ángeles, el actor se suicidó y fue encontrado por su esposa Kristyn Green. Esto en su casa de Los Ángeles, informó el portal TMZ.

Tras la muerte de su esposo, Kristyn Green expresó su agradecimiento a las personas que le enviaron mensajes de apoyo y condolencias. “No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes”.

El actor es reconocido por una de sus actuaciones en Friends, en el cual interpreta a “Ethan. Este enamora a “Mónica Geller y luego revela que era menor de edad.

