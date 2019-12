¿Se retracta? El tuit de Salomón Nazar: “Lo dije en sentido metafórico”

TEGUCIGALPA.- El técnico de la UPNFM, Salomón Nazar escribió un tuit, en el que parece retractarse de las declaraciones que dio tras terminar el encuentro ante Olimpia en el estadio Nacional, donde los “Lobos” cayeron 3-0 ante el equipo universitario.

“Lo de la confabulación en el equipó, lo dije en sentido metafórico. Varios acontecimientos cómo la expulsión de Franco, la lesión de Sony Fernández; la negativa de que jugara Pinto, Suazo. Jugar en Tegucigalpa por razones de seguridad y económicas, crearon un ambiente negativo”. Escribió Nazar en su cuenta de Twitter.

Y es que la polémica entre estos dos equipo ha estado a la orden del día. La directiva de Olimpia, anunció el pasado miércoles un comunicado donde aclara que en ningún momento se le pidió esos a los jugadores o a la directiva de la UPNFM que no participaran en el juego.

Las declaraciones de Salomón Nazar

Muy indignado salió el el Dr. Salomón Nazar al momento de salir del partido donde supuestamente con “artimañas” Olimpia, buscaba ganar el juego.

«Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera como hoy. Primero se trae el partido para acá (Tegucigalpa), segundo nos niega la posibilidad que juegue Pinto y John Paul; y de remate nos ponen el peor árbitro del torneo”, soltó el técnico tras terminar el juego.

Y agregó: “No digo que Olimpia tenga la culpa porque en el primer gol hay una falta previa, en el de Benguché hay una mano y no nos pitan un penal; no hicimos el mejor partido, estoy de acuerdo, regalamos el primer tiempo, el segundo recompusimos, pero no hay duda que el no tener recambios en el plantel afecta», cerró.

Último duelo ante Motagua

La UPNFM cerrará su participación en la Pentagonal este domingo 8 de diciembre ante Motagua, partido que se jugará en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, a partir de las 4:00 de la tarde.