Se oponen a que hospitales psiquiátricos alojen a pacientes Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Empleados de centros asistenciales no están de acuerdo con la instalación de salas para atender casos de Covid-19, platicó el presidente del Sindicato de los Hospitales Psiquiátricos, Mario Rojas.

Uno de los argumentos que presenta el sindicalista es que los pacientes de estos hospitales no entienden de medidas de bioseguridad por su patología psiquiátrica. En ese sentido, será muy complicado ejercer y mantener un control para evitar los contagios masivos.

“No contamos con la logística, ni siquiera con los espacios físicos para abrir una sala Covid en el Hospital Santa Rosita. Eso sería un genocidio para nuestros pacientes. Ya que por su patología psiquiátrica no entienden de medidas de bioseguridad”, explicó.

Otro de los problemas que presentan estas salas es que no se cuenta con servicio de agua potable, ya que dependen de las lluvias para abastecerse del vital líquido. Y, encima, a esto se le suma el deficiente servicio de energía eléctrica que complica aún más la situación, dijo Rojas.

Rojas atacó a Cosenza

A su vez, Mario Rojas cree que Roberto Cosenza, viceministro de salud, no ha visitado los lugares en donde se habilitarán nuevas salas.

“Y varias cosas con las que hemos sustentado que no podemos permitir salas Covid ahí, no entiendo si el doctor Cosenza hizo alguna investigación porque no creo que vaya a decir de manera irresponsable que hay capacidad para 20 camas, si ni siquiera ha ido al hospital”, recalcó.

Además, lamentó que: “No queremos que sea justo que nos vayan a instalar salas Covid por los pacientes. No que queremos que ellos sufran las consecuencias de estas decisiones”.

