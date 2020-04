Acusado de falsificar salvoconductos se defenderá en libertad

ATLÁNTIDA, HONDURAS. El Juzgado de Letras Seccional Judicial de La Ceiba decretó medidas distintas a la prisión contra el joven que falsificó dos salvoconductos para desafiar el toque de queda a nivel nacional.

Es así como Ángel José Dionisio Guifarro, luego de su audiencia de declaración de imputado realizada la mañana de ayer jueves, ahora continuará defendiéndose en libertad. No obstante, esto no significa que no podría se condenado a varios años de prisión.

En ese sentido, el Juzgado de Letras programó la audiencia inicial para el miércoles seis de mayo del año 2020, a las 8:30 de la mañana.

Se debe recordar que a él los acusan del delito de falsificación de documentos públicos por su uso en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras.

¿Qué fue lo que pasó?

Al hondureño lo detuvieron el pasado miércoles luego de subir en sus redes sociales un vídeo en el que se jactaba de tener dos salvoconductos supuestamente falsos. «¿Quién me va a parar a mí? Ja, ja, ja ¡Me río!», decía el muchacho de 32 años.

No obstante, dicho material audio visual llegó a la Policía de La Masica, Atlántida, y la institución «a través de seguimiento en redes redes digitales» lo identificó. «Se ufanaba de tener dos salvoconductos autorizados por autoridad competente», dijo sobre él la PN.

Cabe señalar que al momento de su detención el detenido se conducía en un Toyota Corolla, año 2012, con placas HAJ 8115.

