Se confirma la salida de Luis Garrido del Córdoba de España

ESPAÑA.- Es oficial. El mediocampista hondureño Luis Garrido, no continuará más con el Córdoba FC de la Segunda B de España. Tras conocerse la noticia el jugador le ha hecho “ojitos” al Fútbol Club Motagua.

El mismo Miguel Valenzuela, director general deportivo del club fue quien se encargó de hacer pública la noticia que el club prescindía de los servicios del jugador.

«Tendrán que salir entre seis, ocho o nueve jugadores. Luis Garrido es un jugador con el que no contamos para el año que viene, ya hemos hablado con él”, declaró Valenzuela.

Garrido arribó a Córdoba el pasado mes de noviembre de 2019, sin embargo todo se complicó y recién pudo ser inscripto en enero de este año; pero sólo logró jugar 45 minutos y nunca logró asentarse para ganarse un lugar como titular.

Garrido se fue de Olimpia en 2017, tras su tercer paso por el club y algunos conflictos contractuales con la dirigencia alba. Sin embargo, no se descarta un nuevo regreso a la Liga Nacional de Honduras a partir de la próxima temporada.

Garrido coquetea con Motagua

“Quien me abra las puertas será una bendición. Sería bueno poder llegar a Motagua, pero hasta que no se dé un acercamiento no hay nada, tienen que pasar un montón de cosas y si es posible tratar de llegar y aportar de la mejor manera, hay que ver quién me abre las puertas”, lanzó Garrido en una entrevista a SB deportes.

Por otra parte, agregó que: “Mi representante está al tanto, yo mire la noticia y cualquier arreglo va a ser por medio de él. Si las cosas se dan así como me lo acaban de comentar, se abre la posibilidad de regresar a Honduras, lo hablaré con mi representante”, mencionó Garrido.

Cabe recordar que Garrido estaba dispuesto a jugador con Motagua, pero la situación con su archirrival, el Club Olimpia deportivo, le quitó la oportunidad de quedarse con el club dirigido por Diego Vásquez.

Su paso por el Córdoba de España

“Llegué muy entusiasmado con las ganas de hacer las cosas bien, nunca tuve ningún roce y nunca cuestioné nada, uno respeta las decisiones y sí vi cosas que no me parecieron pero yo respeto al grupo, llegué a trabajar de una gran manera y a lo mejor el entrenador ya tenía su propio equipo”, contó el contención.

