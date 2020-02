Se cae cielo falso de un centro comercial en TGU: ¿es cierto que hubo heridos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Transcendió la noticia en redes sociales sobre la caída de una parte del cielo falso del centro comercial Las Cascadas, donde supuestamente una niña había salido gravemente herida y se encontraba interna en un hospital capitalino. ¿Era esto cierto?

TIEMPO Digital se comunicó con el personal de dicho lugar para corroborar la veracidad de la información difundida. En ese sentido, personal manifestó que sí hubo un accidente con el cielo falso del centro. Sin embargo, aseguraron que ninguna persona salió lastimada.

Asimismo, indicaron que esa parte donde se suscito el incidente, ya está siendo arreglada. Por lo tanto, no hay riesgo alguno para las miles de personas que visitan el centro comercial a diario.

Corroborar con los bomberos

De manera similar, TIEMPO se comunicó con el departamento del Cuerpo de Bomberos, a fin de consultarle sobre si atendieron alguna emergencia con respecto al caso antes mencionado.

Por lo cual, el Teniente Coronel Ártica señaló «de los accidentes que atendimos ayer, ninguno fue del Mall Las Cascadas.»

Seguidamente, explicó que atienden cualquier cantidad de emergencias. No obstante, no hay información sobre algún caso de ese centro comercial, ya que es un lugar privado y hay ocasiones que reportan un accidente o no.

«Cualquier cantidad de emergencias tuvimos ayer, pero no en Mall Las Cascadas de lo que tenemos conocimiento. Recuerde que ese lugar es privado y ellos tienen su personal de mantenimiento, a veces reportan y otras no», detalló el Teniente Coronel Ártica.

Enorme agujero en el estacionamiento de centro comercial

Cabe recordar, que un enorme agujero se formó en el estacionamiento del centro comercial Mall Las Cascadas, luego de una intensa tormenta la tarde-noche del domingo 2 de junio de 2019.

En su momento, los ciudadanos consideraron que ese tipo de accidentes representa un peligro para los que visitan dicho establecimiento. Fotos del gigantesco agujeros circularon en las redes sociales. Los ejecutivos del centro comercial acordonaron el área del accidente por precaución.