Se atrasa la apertura planificada de operaciones en Patuca III

La apertura de operaciones en Patuca III se ha atrasado debido a problemas administrativos de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), han comunicado hoy representantes del sindicato de trabajadores de ENEE.

El representante del Sindicato de Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Ángel Hernández, aseguró que ENEE «no le ha dado prioridad» al proyecto y por eso aún no está en funciones.

«Lamentamos que ha habido un atraso administrativo por parte de la ENEE. No le ha dado la prioridad que corresponde a este proyecto», declaró Hernández.

«Después van a ser los lamentos que vamos a tener por comprar energía más cara de la que podría significar la generación de Patuca III«, añadió.

Según la planificación, Patuca III debía iniciar acciones los primeros días de noviembre.

Aumento en el gasto

«Cada día que pasa el proyecto se va encareciendo porque se van generando intereses por el préstamos que adquirió el Estado para la construcción de este proyecto«, explicó Hernández.

El representante de STENEE aseguró que ya se estarían produciendo entre 60 a 50 megas, con las que abastecerían Olancho.

«Para nosotros era una ilusión que Patuca generara energía porque el invierno ha sido bondadoso con los hondureños. No hemos aprovechado esta agua y terminamos comprando energía cara«.

Personal capacitado

«El personal técnico, administrativo, operativo de la planta de Patuca III está capacitado por la empresa que construyó la represa. Ellos saben cómo funciona cada máquina», comentó.

Hernández también explicó que cada turbina generará 52 megas, pero reitera que debido a las autoridades de ENEE todavía no se producen.

«Faltan algunas pruebas que todavía ENEE no ha realizado. Pruebas de compuerta, pruebas de aguas abajo para verificar que no se afecte a una comunidad. Por esto hay atraso y Patuca III no está en el mercado».