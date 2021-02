Se acerca el cumpleaños de Rafaella y Neymar lo sabe…

FRANCIA.- Se aproxima el día favorito para Neymar, el cumpleaños Rafaella (su hermana) el 11 de marzo. Una fecha en la que el brasileño ha estado presente a pesar de todas las adversidades.

Sin importar la lesión o la suspensión, Neymar no se pierde el cumpleaños de su hermana, de hecho, desde la temporada 2015 hay antecedentes que demuestran lo importante que es este día para el brasileño.

En la temporada 2014/2015 y 2015/2016, sufrió misteriosas suspensiones, mientras que en las siguientes tres temporadas, las lesiones imposibilitaron que pusiese tener participación en el terreno de juego, lo curioso es que en cada uno de esos cinco años Neymar apareció en Brasil celebrando el natalicio de su hermana.

Es por eso que ante la ola de rumores sobre si este año también celebrará o no dicho evento, el brasileño aclaró en un programa radial francés, TF1.

«Entonces, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todos les gusta divertirse. Sé cuándo puedo ir, sé cuánto puedo hacerlo y cuándo no puedo. Al contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro, que no sé lo que hago», comenzó diciendo Neymar.

«He estado en el fútbol durante varios años, si te quedas al cien por ciento con la cabeza concentrada solo en jugar al fútbol, en mi opinión, terminas explotando. Es mi momento de relajarme, de estar tranquilo, nunca dejaré de hacerlo”, finalizó.

