Santos Tuz, un joven famoso en Tik Tok por enseñar la lengua Maya

YUCATÁN, MÉXICO. Un joven yucateco, se ha vuelto viral en redes sociales y a través de su canal en Youtube, al enseñar a los internautas la lengua ‘maya yucateco’.

Se trata de Santos Tuz, quien de forma muy motivada explica tanto la escritura como la pronunciación de la lengua. De esta forma, se ha vuelto viral en la aplicación Tik Tok, donde se ha ganado miles de seguidores que expresan su admiración por él.

El joven originario de Oxkutzcab, uno de los 106 municipios de Yucatán, se volvió viral al publicar un video en la plataforma, donde presentaba los orígenes de este idioma, explica el portal Debate, en una entrevista realizada a Tuz.

Su primer grabación alcanzó más de 60 mil reproducciones, lo que lo llevó a la fama.

Asimismo, Tuz mencionó que había aprendido la lengua maya en casa de su abuela, donde desde los 6 años se acostumbró a escucharla y hablarla.

Cabe mencionar que, su mamá y hermana, son quienes ayudan al adolescente a grabar su contenido, para luego difundirlo. Además, la motivación del muchacho no llega hasta ahí. Y es que, actualmente, estudia el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria; algo con lo que soñó desde niño.

«Desde pequeño he querido ser maestro, siempre que me preguntaban qué quería ser y yo decía que maestro, estoy más feliz que nunca y orgulloso de recibir la felicitación de mis maestros y de mi directora, eso me anima aún más», dijo Tuz a EFE.

Lea también: Hondureños superan a haitianos y cubanos en peticiones de asilo a México

Orgulloso de sus raíces mayas

Sin embargo, la popularidad de Santos, no siempre fue muy positiva; ya que recibió varias críticas de los usuarios hacia su persona por querer enseñar la lengua.

«Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán y eso me hizo sentir muy mal. Me discriminaron por enseñar maya y después me di cuenta que la gente me empezó a apoyar», comentó.

No obstante, Tuz se dio cuenta que recibía más mensajes de aliento que negativos, por lo que, decidió seguir enseñando. Además, espera poder enseñar la lengua ‘maya yucateco’ de forma presencial, cuando la situación de la crisis sanitaria mejore en México.