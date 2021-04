«Estos basuras”: Santiago Zúniga arremete por rumores sobre su muerte

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El pastor hondureño Santiago Zúniga aclaró recientemente las noticias que trascendieron en redes sociales sobre su muerte. Además, aprovechó para enviar un mensaje de aliento a sus seguidores, «fiel a su estilo».

“La noticia fue que me habían asesinado en Olancho. Yo siempre lo he dicho, que será Dios quien guarde mi entrada y mi salida, y el día que me toque morir será porque mi maestro lo permitió”, dijo Zuniga.

De igual forma, el «popular» religioso afirmó que las noticias con respecto a su muerte son totalmente falsas y mal intencionadas.

“Les voy a decir algo a estos marihuaneros, cocaineros, estos perros que levantan mentiras sobre mi vida, que Dios tenga misericordia de estos basuras”, acotó.

El autodenominado apóstol, aseguró que la noticia se difundió gracias a otros pastores que estafan y engañan a las personas. Lo anterior ya que según Zúniga, su labor les ha desbaratado el negocio.

“Voy a morir cuando Dios ordene, no cuando estos chuchos me deseen la muerte”, añadió.

Un mensaje «lleno de crítica»

Con un sombrero que no paraba de acomodarse al interior de una habitación, el polémico pastor arremetió contra el gobierno, acusando de corruptos y “chuchos” a los servidores públicos.

Además, atacó a la Iglesia católica acusándola de conductas de lesa moral. Eso lo hizo con «peyorativos clásicos del pastor». Además, cuestionó las actividades religiosas de la Semana Santa.

“Esa figura que ponen no es Cristo”, dijo antes de continuar su monólogo «lleno de peyorativos y señalamientos».

Asimismo, reconoció que participó en los actos protocolarios de la Semana Santa. Sin embargo, sostuvo sentirse avergonzado de su pasado, en el que no profesaba la fe que tiene ahora, “yo era un perro”, sostuvo.

“Eso fue en mi niñez que yo hice esas bayuncadas. Pero, ahora soy una nueva criatura. Solo una vez salí como animal”, manifestó.

