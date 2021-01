REDACCIÓN. Samsung lanzó este 14 de enero su nueva serie de teléfonos de gama alta en el evento Galaxy Unpacked 2021. En esta ocasión, la surcoreana presentó tres modelos: Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra.

Toda esta novedosa línea incorpora el procesador de la compañía Samsung Exynos 2100, que integra soporte de conectividad 5G y que anunció hace unos días.

En cuanto a su apariencia, destacan sus cambios en el diseño, principalmente en la parte trasera y en el módulo de las cámaras, la inclusión de nuevos colores y acabados mate.

Sus características y otros detalles técnicos se conocieron en su mayoría en las últimas semanas. El modelo básico, el Galaxy S21, cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas con una resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120 hercios. La capacidad de su batería es de 4.000 miliamperios hora (mAh). Mientras que, el Galaxy S21+ mantiene el mismo panel, pero de 6,7 pulgadas, y una batería de 4.800 mAh.

El tercer modelo, el Galaxy S21 Ultra, es el más exclusivo y el más grande de la serie. Dispone de una pantalla Quad HD+ de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco que se ajusta al contenido que se está viendo y puede pasar de 10 a 120 hercios a fin de alargar aún más la duración de su batería, de 5.000 mAh. Además de su soporte para el lápiz S Pen, sobresale su apartado fotográfico de cuatro cámaras traseras.

