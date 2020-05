Samsung anuncia The Terrace, su televisor para áreas exteriores

REDACCIÓN. Recién Samsung renovó la percepción de los televisores con su modelo que permite ver tanto en vertical u horizontal (como si se tratara de un teléfono móvil). Ahora, la compañía surcoreana innovó en un aspecto más.

Aunque la mayoría mira televisión en sus dormitorios, o en la sala de estar, seguro que algunos desearían verla en un área más exterior. Con un poco más de tranquilidad, menos ruido y algo de aire fresco.

Además, a veces tenemos reuniones en el área de la terraza, cerca de alguna piscina, porche o jardín. Pese a que desearíamos colocar nuestros dispositivos -como un tele- en esos espacios, pensamos que sería complicado porque podrían ensuciarse con facilidad o dañarse por la intemperie.

Samsung pensó en nosotros y lo solucionó. Lanzó al mercado su primer televisor para el exterior: The Terrace. Significa, literalmente, la terraza en inglés. Nos podemos hacer una idea firme de su propósito desde su nombre.

Tiene un grado de resistencia al agua IP55; además, no tiene problemas con el polvo. Es decir, tiene grado muy alto de impermeabilidad. Pero, ¿qué pasa si hay mucho sol y no puedo ver con claridad la pantalla? Eso no ocurrirá con The Terrace. Su pantalla alcanza un brillo de dos mil lúmenes, por lo que podrás ver claramente el contenido en el tele aún cuando pegan fuerte los rayos solares.

Por si eso fuera poco, un potente y nítido audio también está garantizado, aunque estés al aire libre. Cuenta con tecnología de cancelación de distorsión, o sea que, aunque haya una fiesta o muchas personas, quien así lo desee, podrá centrarse en lo que se ve y dice en el nuevo y singular televisor de Samsung.

Calidad y elegancia asegurada; ¿y el precio?

Además de sus tremendas especificaciones técnicas, Samsung también destacó en su nuevo electrodoméstico que es «bastante elegante». Tiene marcos delgados y una profundidad de 59 milímetros. Además, su transmisión de vídeo puede ser en 4K, si así lo quieres.

Sobre otras características, es importante mencionar que cuenta con un sistema completo de atenuación local, color de puntos cuánticos extendido, una capa antirreflejos. También incluye las herramientas de modo ambiental, para que el TV pueda mostrar obras de arte, fotos u otro contenido cuando no estés viendo canales activamente.

Eso sí, televisores de este tipo y con cualidades tan modernas no son baratas. La tecnología de impermeabilización sin duda que requiere inversión. Debemos conocer que su precio en el mercado varía según su tamaño, como esperaríamos.

El modelo de 55 pulgadas vale tres mil 455 dólares; mientras que el de 65 pulgadas, cinco mil dólares, y el más grande, de 75 pulgadas, seis mil 500 dólares. Es decir, todos son grandes, pero requieren un desembolso cuantioso.

Su disponibilidad no es, aún, a nivel mundial, y ese es un factor a considerar. A la fecha, sólo se lanzó en nortamérica, específicamente en Estados Unidos y Canadá. En los últimos meses del año se espera que llegue a Alemania, Australia y Nueva Zelanda.

En base con la demanda que se presente, Samsung agregará más destinos para colocar en venta su pieza más moderna para ver televisión.