Sampedrana denuncia que Sulambiente hace 3 semanas no recoge basura; hay «mal olor»

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una persona de la capital industrial del país denunció que la empresa Sulambiente no está cumpliendo con sus labores, de acuerdo al testimonio planteado.

La persona manifestó lo siguiente: «Quiero hacer una denuncia a Sulambiente, ya que en la Colonia Primavera (de) San Pedro Sula no han pasado hace 3 semanas a recoger la basura, y está mal ubicado ya que el mal olor se va para los cuartos de las casas».

La ciudadana compartió las siguientes imágenes para sostener lo manifestado en el escrito. Las pruebas gráficas muestran un bulto de basura acumulada, y ahí se pueden observar cualquier tipo de desperdicios. Entre ellos, sacos, plásticos, cajas, botellas, platos, entre otros.

Cabe destacar que lo anterior llegó a Diario Tiempo Digital, a través de la sección que se tiene para denuncias.

Denuncias anteriores

En otras ocasiones han llegado denuncias similares a Diario Tiempo Digital. Una de ellas consistió en aparentes expresiones «vulgares» proferidas por miembros de la empresa. Esa denuncia externó lo siguiente: «El conductor me dijo que iba a regresar, pero uno de los ayudantes de atrás me ha pegado una gran insultada, diciendo que moviera mi cu** para apurarme a abrir el portón y que si no, iba a tirar los botes cuando viniera».

Esa persona también externó: «El camión de la basura no entra a nuestra colonia utilizando como excusa que nos tardamos mucho en abrir el portón, pero es mentira, porque el portón se les abre inmediatamente, pero quieren que sean las dos alas del portón a la vez, y la otra sección, como es eléctrica, se tarda un poco más».

