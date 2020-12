TEGUCIGALPA, HONDURAS. Arribar al natalicio en el año 2020 representa el doble de celebración, debido a la crisis sanitaria originada por la COVID-19 que impera desde hace 10 meses, y la hermosa Samantha Velásquez decidió compartir su fecha especial junto a su familia.

La guapa presentadora de noticias cumplió 33 años ayer, domingo 27 de diciembre, y compartió en redes sociales fotografías con su pequeña Rebeca, de apenas meses de nacida y su hija mayor, Ruth. Además, su actual pareja no podía faltar en la íntima celebración, por lo que, Velásquez catalogó su cumpleaños como «perfecto».

La guapa hondureña aseguró que llegar a la «edad de Cristo» la hace sentir llena de paz, al menos así lo reflexionó, luego que su esposo le preguntará -¿Qué sentía cumplir años?-, según relató en una publicación de Instagram.

«¡Llegaron los 33! Ayer platicaba con mi marido y al preguntarme ¿Qué sentía por cumplir años? Me hizo realmente analizar cuáles eran mis sentimientos por llegar a la edad de Cristo; realmente lo que siento es paz», citó Velásquez.

A renglón seguido, detalló que el 2020, fue un año en el que se vio de todo, y pese a ello, «sigo aquí con vida y sana». También, recordó su etapa de embarazo, misma que vivió «segura en mi casa», aseveró.

Además, reconoció que pasó un 2020 «con la tranquilidad de no ver en peligro mi trabajo. Encontrarme hoy con mi familia completa, donde a pesar de todo no nos falta el plato de comida en la mesa, me hace darme cuenta que soy enormemente bendecida y doy un millón de gracias a Dios por poner su escudo frente a mi y dejarme llegar completamente bien en todo sentido a mis 33″.

Lea también: ¿Milagro Flores contrajo COVID luego de celebración navideña?

¡Felicitaciones!

Amigos de la carismática Samantha Velásquez, no desaprovecharon la oportunidad para felicitarla por su cumpleaños. Cesía Mejía, también presentadora de noticias, fue una de las primeras en pronunciarse.

«Sam Bella: Muchas felicidades, que sigas siendo feliz con tus princesas y tu amado, que Dios les bendiga siempre… abrazote y nos vemos pronto», agregó Mejía.

Sarai Espinal, también escribió en la publicación de Samantha, diciendo «felicidades bella».

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn