Salvador Moncada: Por falta de credibilidad se abstienen de ayudar a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El reconocido científico hondureño y galardonado con el premio Príncipe de Asturias, Sir Salvador Moncada, lamentó la crisis que está atravesando Honduras por el azote de las tormentas y la pandemia por COVID-19, además, se refirió a las consecuencias de la «poca credibilidad» del gobierno.

El respetado médico, miembro de The Royal Society, Royal College of Physicians y Academy of Medical Science de Inglaterra, dijo a Vatican News que la pandemia ha sido mal manejada desde el punto de vista de la Salud Pública.

Asimismo, indicó hay muchas denuncias sobre corrupción en el uso de los fondos millonarios que fueron destinados a esa crisis.

Moncada, quien con su fundación Honduras Global está ayudando a los damnificados por Eta e Iota, ha mostrado preocupación por la precaria situación de la población afectada y la poca respuesta del gobierno.

En ese sentido, dicha fundación se ha unido a la serie de iniciativas que hay a nivel mundial para Honduras. Sin embargo, dijo que todo es pequeño cuando se compara con las enormes y urgentes necesidades que tiene el país.

Por lo cual aconsejó que lo ideal sería una acción internacional conjunta y rápida.

Moncada lamentó que «un gran obstáculo, es la credibilidad del gobierno después de todo lo que ha pasado». «La gente afuera y adentro no tienen confianza en que la ayuda será usada correcta y honestamente», declaró a Vatican News.

Ayuda para Honduras

Cabe mencionar que la fundación está haciendo una campaña de recolección de fondos, que los administrará la iglesia, a través de Cáritas Honduras.

Además, el doctor Moncada dijo estar trabajando con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el desarrollo de santuarios alimentarios. O sea, la reconstrucción rápida de la producción de alimentos mientras se lucha contra el virus y se hace medicina de atención primaria.

Sumado a ello, los socios de la fundación, quienes se encuentran ubicados en diversas partes del mundo, se unieron para lanzar esta campaña de recaudación de fondos que tiene por objeto el solidarizarse con todas aquellas personas que han sufrido los efectos de los dos huracanes.

