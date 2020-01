Salud recibirá L15 mil millones; sindicalistas reclaman deuda de cesantías

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Secretaría de Salud (Sesal), recibirá 15 mil 880 millones 193,416 lempiras en 2020, dinero que se destinará a la ejecución de un plan estratégico.

Dicho plan estará conformado por ocho líneas de trabajo. Mismas que buscarán dar mejor cobertura en 31 centros hospitalarios en todo el país.

No obstante, los dirigentes sindicalistas de ese sector reclaman el pago de unas cesantías que tienen un atraso de cuatro años. La suma de la mencionada deuda ascendería a los 1,500 millones de lempiras, aseguraron los sindicalistas.

Por otra parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, reveló que ya tienen varias líneas definidas, entre las cuales se encuentran: el déficit de recursos humanos en establecimientos de salud, el equipamiento de hospitales, abastecimiento de medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica.

La convulsión social y el mal estado de muchos quirófanos en varios hospitales del país, son las principales causas de que no se haya logrado el objetivo en cuanto a la reducción de la mora quirúrgica.

«Vamos a priorizar el presupuesto para tratamientos de pacientes renales. Pero, sobre todo, una inyección fuerte para el presupuesto del control y manejo de vectores a nivel nacional», explicó la funcionaria.

Lea también: Nicaragua construirá 58 edificios para más salud gratuita

Aumento al presupuesto no mejorará situación en Salud

Para los pacientes renales, el aumento al presupuesto no les proporciona esperanza, ya que, señalan que la calidad de los medicamentos no es revisada.

«Muchos compañeros murieron, y las autoridades no investigan porque nuestra condición de salud decae tan rápido por la mala atención del personal o por la mala calidad de los medicamentos», señaló un paciente renal.

Sin embargo, la titular de Salud salió al paso y aseguró no estar de acuerdo con dichas declaraciones. «Las muertes no se deben a la falta de presupuesto, ni porque no se han atendido. Es un tema de otra naturaleza», defendió.

Cabe señalar que dentro de las prioridades de la Sesal, no se mencionan aumentos salariales y tampoco la cancelación de las mencionadas cesantías.

Lista de Hospitales que continúan en mora quirúrgica en distintas enfermedades:

Hospital del Sur en Choluteca

Hospital Gabriela Alvarado en Danlí

San Felipe en Tegucigalpa

Santa Teresa en Comayagua;

Roberto Suazo Córdova en La Paz

Enrique Aguilar Cerrato en Intibucá

Instituto Cardiopulmonar

Cabe mencionar que también se encuentran en mora quirúrgica, hospitales en las ciudades de El Paraíso, Puerto Cortés, San Marcos de Ocotepeque y otros al occidente del país.