Salud pide a hondureños implementar medidas asiáticas ante el Coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la propagación del Coronavirus a nivel mundial, las autoridades de la Secretaría de Salud recomendaron este miércoles a los hondureños aprender las medidas preventivas que se implementan en países asiáticos como China y Japón.

De acuerdo con funcionarios de Salud, actualmente mantienen activo el plan de emergencia y los protocolos de seguridad establecidos por la OMS/OPS en coordinación con diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante la alerta del Covid-19, más conocido como Coronavirus.

Los personeros de dicha institución aseguraron que la vigilancia en puertos, aeropuertos y aduanas terrestres la sostienen desde que la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud advirtieron sobre dicha amenaza en el mundo.

En ese sentido, el director de la Región Metropolitana de Salud, Harry Book, manifestó que Honduras tiene activo un sistema de vigilancia sanitario en los puntos de entrada sean terrestres, aéreos y marítimos, con el objetivo de evitar el ingreso del Coronavirus al país.

Asimismo, el galeno argumentó que el Gobierno a través de la Secretaría de Salud mantiene activado el plan de emergencias. Lo anterior, en coordinación con diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para abordar este tipo de situaciones.

También explicó que el mundo se encuentra en una fase pre-pandémica, y la OMS va determinar cuándo se decreta pandemia.

“Por su parte de Salud a través del Comité de Emergencia de Salud (COE), posee estrategias bien definidas para enfrentar una situación de esta naturaleza”, aseguró.

Para finalizar, el personero aseveró que hacen lo que corresponde y que hasta el momento no tienen ningún caso de Covid-19 (coronavirus) en el país. “Hemos reforzado las acciones necesarias para dar una respuesta oportuna”, concluyó Book.

Casos de Coronavirus a nivel mundial

De acuerdo con la epidemióloga, Roxana Araujo, la OMS tiene un registro de 80, 252 personas confirmadas en más de 20 países que padecen Coronavirus. De esa cantidad ya han fallecido 2,703, añadió.

En ese sentido, la profesional de la Salud coincidió en que es una situación que preocupa a todos los hondureños.

“La ventaja es que hemos tenido un tiempo de preparación oportuno y el gobierno ha designado un presupuesto específico para lo que es el tema de dengue y coronavirus. Es importante recalcar que de las más de 80 mil personas confirmadas con Coronavirus, el 80,9 % presenta cuadros respiratorios leves y el 13,85% presentan cuadros respiratorios graves. Y el 4,7% son los pacientes críticos”, señaló.

Asimismo, explicó que la mortalidad del Coronavirus empieza a cuantificarse a partir de los 40 años. Sin embargo, se incrementa a partir de los 60 o 70 años. Es decir, en aquellas personas que tienen una enfermedad crónica de base.

Medidas de prevención que los hondureños deben tomar en cuenta

Por otro lado, la doctora Araujo también mencionó aquellas medidas importantes individuales que deben mantener cada uno de los hondureños y que no se deben olvidar.

En cuanto a eso, la epidemióloga puntualizó que lo más importante es la protección de la nariz y la boca al momento de estornudar.

“Al no tener la cultura de taparse la boca al momento de estornudar genera que a una distancia cercana, de uno o dos metros, las personas puedan contagiarse con cualquier infección contagiosa que anden. Si no se tiene un pañuelo desechable lo más recomendable es que se utilice el antebrazo”, afirmó.

Igualmente, indicó que lo otro importante es el uso de la mascarilla, es decir, que si se tiene un proceso respiratorio agudo lo importante es protegerse uno mismo y a los demás.

“El uso de mascarilla debe volverse común entre la población. En China y Japón desde que una persona tiene un resfriado común la persona comienza a usar mascarilla. Nosotros también debemos adaptarnos a esta medida de prevención que lo que nos van a evitar es contagiarnos por enfermedades respiratorias agudas”, aseveró.

Del mismo modo, Araujo dijo que lo otro más importante para evitar el Coronavirus es el lavado de manos con agua y jabón. “Si solo nos lavamos con agua no hacemos nada porque solamente con agua y jabón es que nos vamos a desinfectar en su totalidad. Y si no se tiene un lavamanos cerca es importante utilizar un gel anti-bacterial. Al frotarse con alcohol gel por 30 segundos al 70% nos estamos desinfectando. Y no solamente se evitan enfermedades respiratorias sino que también gastrointestinales”, recomendó.

Plan de Salud también incorpora espacios de aislamiento especiales

Para terminar, Araujo dijo que dentro del Plan de la Secretaria de Salud para evitar el contagio de Coronavirus, contemplan espacios especiales de aislamiento. Y según ella, son lugares que tienen el equipo, material y personal adecuado para atender tratar cualquier eventualidad que se presente.

Del mismo modo, detalló que en Consejo de Ministros también está convocado Sinager para enfrentar este caso que los ocupa.