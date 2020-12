Salud de Elsa Oseguera preocupa a sus seguidores; ¿tiene COVID-19?

REDACCIÓN. Un mal fin de semana pasó la periodista Elsa Oseguera, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram le contó a sus seguidores, que se encuentra bastante enferma desde el pasado viernes.

En la imagen que Oseguera subió en su red social, se muestra acostada, cubierta por sábanas y una toalla sobre la cabeza, además de reflejar un rostro bastante decaído.

Y es que, ante la descripción que ella dio a sus miles de seguidores, no es para menos: «Desde el viernes estoy tumbada en la cama, porque siento bastante dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza».

Además, dijo sentirse «agotadísima, a pesar que no he hecho ningún esfuerzo físico, pero mi cuerpo me pide dormir y dormir. Aparte, que he tenido fiebre; mis ojos me han estado lagrimeando y hasta he perdido el sentido del gusto y el olfato«.

¿Síntomas de COVID-19?

La guapa periodista, finalizó el texto contando que «así he pasado estos tres días en cama (con los síntomas antes descritos), ya que me ha pegado una gripe de temporada bastante fuerte«.

Horas más tarde, publicó otra historia mientras se daba un baño en el que dijo «no creo que tenga COVID. La verdad sí llegué a pensar, no les voy a negar, yo sí llegué a pensar, pero cuando vi que no tenía la tos drástica que es de los principales síntomas, la tos y que te cuesta respirar… ahí es cuando desistí».

No obstante, aunque la periodista descartó tener la enfermedad, sus seguidores no dejan de preocuparse, pues su rostro se nota que está mal de salud.

Cabe indicar que actualmente está sola en el país norteamericano, ya que su novio Davis Flow, continúa en Honduras, coordinando la entrega de las donaciones recaudaron para los damnificados por Eta y Iota.

