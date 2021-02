SALUD| Alimentos que no pueden faltar en tu dieta para combatir la inflamación

REDACCIÓN. La inflamación es un proceso muy complejo, de causas diversas y que se puede manifestar en cualquier zona del organismo. La más peligrosa es la inflamación celular o silenciosa, esto es, la que «no se ve» y que se encuentra detrás de enfermedades tan prevalentes como la diabetes tipo 2.

Los expertos indican que es la causante del síndrome metabólico, la obesidad, los problemas vasculares y las alergias, entre otras. El tipo de alimentación tiene que mucho que ver en la aparición de este proceso inflamatorio, tal y como reflejan las numerosas evidencias científicas al respecto.

Uno de los estudios más recientes, publicado en el Journal Of The American College of Cardiology (JACC), demostró que las personas que seguían una dieta rica en alimentos de reconocido efecto inflamatorio (ultraprocesados, carnes rojas, bebidas azucaradas y carbohidratos refinados, principalmente) tenían hasta un 38 % más de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Vegetales

Según se refleja en la investigación del JACC, ayuda el consumo de verduras de hojas verdes como:

Col rizada

Espinacas

Berro

Lechuga romana

Acelgas

Rúcula

Escarola

Además, las verduras amarillas (calabaza, pimientos amarillos, frijoles y zanahorias) ocupa el primer lugar en las recomendaciones dirigidas a la prevención de los procesos inflamatorios del organismo.

De igual forma, se suman los cereales integrales (trigo, avena, centeno, trigo duro, mijo). El tomate es otro alimento especialmente recomendado en este sentido, debido a su acción frente a los radicales libres, directamente implicados en la aparición de la inflamación.

Ajo y cebolla

El ajo y la cebolla están presentes en la dieta habitual, son ricos en un flavonoide, la quercitina, que es un nutriente con múltiples propiedades entre las que destaca especialmente la de la inhibir la inflamación, además de ser un excelente antioxidante.

También, las frutas ocupan un lugar muy destacado. Entre todas ellas, los expertos resaltan especialmente las fresas, los arándanos, las cerezas y las naranjas.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.