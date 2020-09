ESTADOS UNIDOS.- El Salón de la Fama de la NFL anunció la lista de 130 candidatos para la clase de 2021; con el mariscal de campo Peyton Manning como figura más notable entre los 14 hombres que están en su primer año de elegibilidad.

Manning ganó dos veces el Super Bowl y registra la mayor cantidad de premios MVP de temporada regular en la historia de la NFL con cinco.

Además tiene el récord de más yardas aéreas (5,477) y touchdowns (55) en una campaña regular.

Otros nombres que destacan en la lista son el receptor abierto Calvin Johnson y el back defensivo Charles Woodson.

Quarterbacks: Peyton Manning

Corredor: Steven Jackson

Receptores: Calvin Johnson, Wes Welker, Roddy White

Ala cerrada: Heath Miller

Linieros ofensivos: D’Brickashaw Ferguson, Logan Mankins

Linieros defensivos: Jared Allen, Justin Tuck, Kevin Williams

Linebackers: Jerod Mayo

Profundos: Charles Tillman, Charles Woodson

The 14 first-year eligible nominees for the @ProFootballHOF Class of 2021! #PFHOF21 pic.twitter.com/TiuLN0mTZk

— NFL (@NFL) September 16, 2020