Salomón Nazar podría ser duda para seguir dirigiendo a la UPNFM

TEGUCIGALPA.- El vicepresidente deportivo de la UPNFM, Darío Cruz, se refirió a la actual situación que atraviesan los clubes de la Liga Nacional. Además del panorama con el técnico Salomón Nazar.

“Salomón tiene contrato hasta el 30 junio, no sabemos si va aceptar la nueva negociación, aunque él sabe la crisis que azota al país y al mundo entero con la pandemia, no hay planes de cambiarlo, ni tampoco hemos hablado con otro entrenador”, inició diciendo Cruz.

Agregando que: “Estamos a la espera de decisiones de la Liga para tomar las nuestras, aunque ya definimos que vamos a renegociar contratos con los jugadores, no hay capacidad de pagarlos. El que no acepte se le dejará libre, ya que hemos sido siempre un club que honra sus deudas”, expresó.

Los pagos a los jugadores

“Nuestro techo salarial ha sido de 30 mil lempiras, no podemos variarlo, menos ahora. Si bien es cierto hay jugadores importantes del club sin contrato vigente como Celio Valladares, Lázaro Yánez, Ronald Montoya y Cristopher Urmeneta, pero dependerá de las negociaciones su continuidad, ya que se vienen tiempos muy complicados, por lo que no podemos ofrecer lo que no tenemos para pagar”, dijo el dirigente de la UPNFM.

Sobre los patrocinadores: “Los patrocinios se terminaron en marzo, algunos bajaron el costo por el tema que la televisora revendió los derechos, esos nos afectó en la parte financiera, por eso ahora que ya venció contrato analizaremos bien este tema, ya que nos quitó la posibilidad de ver a nuestro equipo en TV abierta, lo que no gusta a los auspiciadores. Ya tenemos las ofertas de dos televisoras en nuestras manos, decidiremos por la mejor opción para el club”, concluyó Cruz.

