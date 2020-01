Saíd Martínez se confiesa: «Si creen que me equivoqué pido disculpas»

TEGUCIGALPA.- El árbitro hondureño, Saíd Martínez brindó unas declaraciones sobre el polémico partido que le tocó dirigir el fin de semana pasado entre Olimpia y Real España.

Y es que los números en el acta árbitral de dicho encuentro son sorprendentes; ya que registra alrededor de nueve tarjetas amarillas y seis expulsiones.

Tras el partido, los comentarios contra el silbante han sido constantes, pues en su mayoría recriminan el accionar del colegiado.

Es por eso que el «Matemático» salió y aseguró que la gente solo se fija en lo malo, dejando atrás las acciones que cumplió a cabalidad:

«Después de cada jornada tenemos un reunión de lo hecho, se han dado buenos juegos de compañeros, también hay cosas, malas, en un partido se toman muchas determinaciones y no podemos enfocarnos en una pocas malas».

Saíd Martínez desmiente a Reggi: «No existe persecución»

Horas antes el asistente técnico del Olimpia, Gustavo Reggi declaró que estaba seguro que existía una «persecución» por parte del «Matemático», por lo que Martínez desmintió rotundamente tales declaraciones.

«Si me cayeran mal los argentinos no siguiera muchos clubes donde hay jugadores argentinos, el mismo profesor Troglio fue un gran jugador, no hay persecución contra nadie, creo que falta más orientación educativa arbitral, en el sentido que nos ponemos hablar sin saber».

El silbante pide disculpas

Por último, Saíd Martínez pidió disculpas si alguna de sus decisiones estuvo mal, pero también mandó a reflexionar y no juzgar tanto a los árbitros, pues ellos también son humanos.

«Si creen que me equivoqué pido disculpas, hay gente que piensa lo contrario, cometí fallos, pero también tuve muchos aciertos, más que errores».

«Es lo más importante como les digo en una página en blanco no se puede ver solo la tinta de lo manchado, fue un clásico y se tomaron muchas decisiones, ustedes verifiquen».

«No juzguen a un árbitro por una decisión, en cada partido se hacen más de 80 decisiones, para muestra un botón, un jugador falla muchas jugadas, pero mete el gol del partido y lo vas a felicitar; eso no es justo, porque si el árbitro falla cinco penales y sanciona uno bueno, no será lo mismo, estamos pidiendo de perfección en un juego de fútbol imperfecto».

