HONDURAS.- Como una muestra de solidaridad para los afectados por los fenómenos tropicales Eta e Iota, Leopoldo Serrano, sacerdote de la iglesia católica en Santa Bárbara, occidente del país, pidió a los «millonarios de Honduras» ayudar a los damnificados.

El sacerdote solicitó que «donen un poco» de dinero para que se compre tierras a las personas que perdieron sus casas a raíz de los derrumbes que provocaron ambos fenómenos, principalmente en la aldea La Reina en Santa Bárbara.

«Con tanto rico que hay en Honduras nos deberían de donar un poco. Con 10 ricos que nos donen 100 mil lempiras con eso podemos comprar quizás dos o tres manzanas y ya tengo uno que me ofreció 100 mil y tengo otro que ya me dijo que me puede dar más de 100 mil», manifestó Serrano a un medio local.

De acuerdo con el cura, al menos 580 casas se perdieron en el sector antes mencionado, afectando directamente a 820 familias, que representa un aproximado de 2,500 habitantes.

«La situación cada vez es peor, porque la gente que ha salido de esa zona de La Reina y de otros pueblos, como una aldea que se llama Rancherías, y las comunidades de Macuelizo también han sido afectadas y todas esa gente ha salido de sus comunidades y no tienen a donde regresar porque ya no existen sus aldeas», agregó.

Llamado al gobierno

A renglón seguido, el sacerdote hizo un llamado a las autoridades de gobierno para que procedan a reubicar a las familias más afectadas por los desastres naturales.

«Le pido al gobierno que nos donen tierras. Aquí hay muchos terratenientes que tienen tierras, o que nos donen las que incautó la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados)«, expresó.

El padre de la iglesia católica detalló que necesitan unas 70 manzanas de tierra que se distribuirán no solo en la comunidad de La Reina; en Chamelecón, zona norte de Honduras, también se reportan varias familias afectadas y que necesitan apoyo, indicó.

«A esa gente hay que reubicarla porque no pueden seguir viviendo a la orilla del río», agregó el sacerdote Leopoldo Serrano.

