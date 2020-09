SAN PEDRO SULA.- El delantero argentino y flamante fichaje del Marathón, Ryduan Palermo en su presentación oficial, aseguró que el proyecto que maneja es estratega de los verdes, Héctor Vargas lo motivó a llegar al fútbol hondureño.

Ryduan: «Vengo a un equipo grande»

El albiceleste se mostró muy contento al momento de su presentación como jugador esmeralda; de igual manera valoró la apuesta que tienen los sampedranos por los juveniles.

“Me motivó el proyecto del técnico Héctor Vargas dentro de la institución, es muy reconocido acá, ha ganado muchos títulos, me han contado que apuesta mucho a los juveniles y tiene muchos años de dirigir en el país; y eso me motivo, además vengo a un equipo grande como es Marathón”.

También dejó en claro que la carrera de su padre, Martín Palermo, no lo opaca, pues el argentino busca hacer su nombre propio.

“La carrera que hizo mi padre no me presiona, yo hago mi lo que más me gusta y puedo hacer, que es jugar al fútbol; y no pienso en otras cosas: lo único que él me dice es que aproveche la oportunidad”.

No le costará mucho recuperar su nivel físico

El sudamericano dijo que el viaje fue largo, que viene bien en la parte física, que no le costará mucho recuperar su nivel.

“El viaje fue largo, agotador, estaba ansioso de llegar, ya estoy acá y ahora lo que quiero es entrenador y conocer a los compañeros y al cuerpo técnico. Buscaré sacarle provecho a esta gran oportunidad que me da el Marathón”.

“He estado entrenando, no es lo mismo trabajar con balón y en grupo, pero vengo dispuesto a esforzarme al máximo para estar rápidamente al mismo nivel que los compañeros”.

El futbolista de 24 años de edad y 1.84 metros de estatura, dice que se caracteriza por su juego dentro del área.

La carrera de Ryduan Palermo, nuevo delantero del Marathón

Ryduan Palermo se formó en las fuerzas inferiores del Arsenal de Sarandí de Argentina, debutó profesionalmente en Santiago Morning de Chile y luego saltó al fútbol mexicano para militar con los Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión.

Con la llegada Palermo, Marathón suma las altas de Cristian Moreira, quien llega procedente del balompié de Costa Rica y al zaguero argentino Mathías Techera, quien militó la campaña anterior con el Vida.

