¿Ruptura amorosa tras años de relación? Conozca las razones

TGUCIGALPA, HONDURAS. Las relaciones duraderas no siempre son para toda la vida, incluso, cuando en ellas no priman las peleas. Pero si estuviste en una similar y esta llegó a su fin, Tiempo Digital te comparte algunas de las razones que pudieron contribuir a esa ruptura amorosa.

Pese a que hay quienes creen que con el paso del tiempo las relaciones se refuerzan, eso también se traduce a un arma de doble filo, porque podría tratarse de un fuego lento que a veces ni siquiera los involucrados se dan cuenta de que algo se está quemando hasta que es demasiado tarde.

Lea también: ¿Tu ex y la infidelidad protagonizan tus sueños? terapeuta explica la razón

Razones que orillan a una ruptura amorosa

Ya no están sincronizados

Sucede: las personas cambian, y para algunas parejas llega un punto en que ya no lo hacen juntas. Una persona puede seguir creciendo y otra puede estar deteniéndose, y esto puede causar sentimiento de insuficiencia en ambas partes. Cuando no se aborda, este tipo de desarmonía puede empeorar con el tiempo.

“Los conflictos ocurren con más frecuencia, duran más y duelen más. Un compañero puede presionar mientras el otro corre.

Los argumentos repetidos se vuelven rituales y se comen el núcleo en el que los amantes podían confiar”, dice el psicólogo clínico y consejero matrimonial Randi Gunther.

Hechos del pasado

“Cada pareja tiene que lidiar con su propia combinación única de historias y personalidades”, aseguró el Dr. Randi. “Uno o ambos integrantes a menudo traen problemas no resueltos a la relación, algunos de los cuales no surgen hasta que la relación madura”.

Esto puede afectar las decisiones tomadas por la pareja, o incluso la forma en que uno trata con el otro cuando las cosas se ponen difíciles.

“Los problemas negativos que alguna vez fueron solo una pequeña fracción de la relación lentamente abruman las experiencias positivas que una vez los contrarrestaron”.

Insatisfacción

Las parejas en las relaciones proporcionan a su compañero cosas que no le piden a otros, como atención, apoyo, sensibilidad, validación e intimidad, entre otras cosas.

“Tener el derecho de esperar estas cosas no significa que siempre las obtendrás”, dice la psicoterapeuta Tina Gilertson. “Significa que está bien que lo pidas, y que está bien que te importe si tu pareja lo tiene o no disponible”.

Hay parejas que vacilan a medida que pasa el tiempo, y a menudo no intencionalmente: las familias crecen, las carreras florecen y en general, la vida simplemente sucede. Las necesidades no se satisfacen cuando no se aborda la desconexión y esto puede afectar drásticamente incluso el compromiso más fuerte.

¿Qué sucede cuando una pareja se «desenamora»?

Perder el amor hacia tu pareja no significa inmediatamente un desastre, porque por mucho que esto suceda, volver a enamorare también tiene una gran posibilidad de ocurrir.

Para eso están los consejeros de relaciones, pero incluso sin uno, una pareja todavía está dispuesta a hacer que las cosas funcionen puede volver a encaminar las cosas e incluso incluir algunas mejoras.

Esto demuestra que el amor es más de lo que esperamos. Es un trabajo duro y se toma un decisión todos los días.