Uno de los poderosos de Europa ratifica que no irá por Haaland

Alemania.- La relación entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se ha constituido como una de las más sólidas del fútbol moderno; la compra y venta de jugadores entre ambas escuadras es algo que se ha ido normalizando con el tiempo.

Es por eso que los bávaros ya dejaron claro que no competirán por el fichaje del jugador noruego Erling Halaand, debido a las cercanías que hay entre ambas directivas y que el polaco Robert Lewandowski es el jugador insignia aún del equipo, aseguró el director general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Declaraciones de Rummenigge

«Haaland está bien en Dortmund y, sinceramente, mientras tengamos a este Lewandowski, no lo necesitamos. Lo que sucederá en el futuro no lo puedo predecir, también porque yo permaneceré en el cargo hasta diciembre de 2021. Una cosa puedo decir con certeza: con Watzke, el mandamás del Borussia Dortmund, tengo una buena relación. Y mientras esté en el Bayern, no habrá otra compra como la de Lewandowski. A lo largo de los años hemos establecido relaciones amistosas con el Borussia, también en el mercado», sentenció Rummenigge.

«Robert ha sido el mejor en la última temporada: marcó muchos goles y ganó cinco títulos. Realmente era imposible hacerlo mejor que él. Llamé a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y le dije que no es bonito que en 2020, sin el Balón de Oro, haya un hueco en el cuadro de honor del mejor jugador. Los campeonatos más importantes, a pesar del Coronavirus, han llegado a su fin y los jugadores más fuertes han marcado la diferencia incluso en la época de Covid», finalizó el dirigente alemán.

De esta forma, el Real Madrid y los equipos interesados en fichar a Halaand saben que el Bayern Múnich es un fuerte contendiente menos en su inminente lucha por hacerse de los servicios del delantero noruego.

