Rumbo al Superbowl LIV: Los 10 mejores Half-Time Show

ESTADOS UNIDOS.- Además de esperar con ansias el encuentro entre Chiefs y 49ers, otra de las curiosidades que los aficionados esperan es el Half-time del Superbowl LIV, el cual será dirigido por las cantantes Shakira y Jennifer López

Ni Jennifer Lopez ni Shakira son nativas de Miami, pero nadie duda de que el dúo ofrecerá una vibra apropiada en el sur de la Florida con su actuación.

Pero a pocos días del «Super Tazón» se genera una duda, ¿Cual ha sido el mejor Superbowl en la historia?; es por eso que Cronómetro te presenta el Top de los 10 mejores Half-time Show de la NFL:

10- Katy Perry – Super bowl XLIX (2015)

Cumpliendo y superando las expectativas, Katy Perry realizó una fabulosa y multifacética presentación durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX.

Fue en el año de 2015 cuando la cantante hizo un espectacular show durante 12 vertiginosos minutos, el Estadio de la Universidad de Phoenex, que se convirtió en una sala de conciertos.

La presentación comenzó con un imponente rugido al centro del escenario, donde la intérprete de «Roar« aparecía montando un inmenso felino mecánico, portando un coordinado dorado con aplicaciones en rojo y amarillo que simulaban llamas.

9- The Rolling Stones – Super Bowl XL (2006)

El Super Bowl XL fue el escenario perfecto para que en poco más de 15 minutos, la legendaria banda de rock británica The Rolling Stones hiciera de las suyas en el Ford Field en Detroit, Michigan.

Sus éxitos Star Me Up, Rough Justice y (I Can’t Get No) Satisfaction hicieron vibrar todo el lugar.

8- Madonna – Super Bowl XLVI (2012)

El Super Bowl XLVI, celebrado en 2012, Madonna, la llamada Reina del Pop, llevó su música al Lucas Oil Stadium en Indianapolis, Indiana.

Junto con LMFAO, Nicki Minaj, Cee Lo Green y M.I.A, interpretó Vogue, Music, Give Me All Your Luvin, Open Your Heart, Express Yourself y Like a Payer, demostrando que seguía teniendo el toque y el ritmo.

7- Sting – Super Bowl XXXVII (2003)

Sting, exintegrante de legendaria banda The Police, primero despertó a la audiencia con su versión de un clásico, Message in a Bottle.

Gwen Stefani impactó a la audiencia con sus abdominales de acero, pantalones baggy y sostenedor brillante.

Todo fue una explosión y la gente lo amó; este espectáculo de medio tiempo también es uno de los más recordados y con mayor calidad en la historia de los Super Bowl.

6- Diana Roos – Superbowl XXX (1996)

La ex cantante de Supremes, le hizo honor a este nombre cuando deslumbró el Super Bowl XXX en 1996. La reina protagonizó cuatro impresionantes cambios de vestuario en solo cuatro minutos.

La eterna artista cantó You Keep Me Hanging on, Baby Love y I Will Survive, antes de irse en helicóptero, como solo Diana Ross puede hacerlo.

5- Beyoncé – Superbowl XLVII (2013) La diva hizo una de las mejores participaciones del Súper Tazón, esta vez en la edición XLVII, pues reunió a sus compañeras de Destiny’s Child y juntas movieron las caderas al ritmo de Bootylicious, Independent Woman y Singles Ladies. En solitario, Beyoncé cantó Run the World, Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy y Halo, un espectáculo que seguramente muchos recordarán. 4- Lady Gaga – Super Bowl XXVII (2017) Tras dos semanas de ensayos, Lady Gaga rompió récord al protagonizar el medio tiempo más caro de la historia en el Super Bowl XXVII, el cual costó más de 9 millones de dólares. La famosa cantante se apoderó de los doce minutos más vistos de la televisión y comenzó su actuación con las letras God Bless America en medio de un cielo estrellado; gritando que los Estados Unidos son tierra de todos y que la libertad y la justicia son lo principal que debería de reinar en esta tierra. Con la bandera de su país hecha de luces, Gaga se lanzó desde el techo hacia el centro del escenario.

3- Aerosmith en el Super Bowl XXXV en 2001