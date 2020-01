Rumbo al Superbowl LIV: Las mejores jugadas en la historia de la NFL

ESTADOS UNIDOS.- En el conteo para el gran Superbowl LIV entre Chiefs y 49ers está tan solo a seis días, y la semana previa al final de la temporada 100 es muy emocionante.

En la NFL las grandes historias se escriben en el Super Bowl y de acuerdo a la página oficial del organismo de football americano, es que Cronómetro de Diario Tiempo te presenta las 10 mejores jugadas en la historia del juego más importante de este deporte.

1- La patada corta de los Saints en el Super Bowl XLIV

Los Colts ganaban 10-6 al medio tiempo sobre los Saints de Drew Brees, y el equipo de Peyton Manning recibiría el balón para arrancar la segunda mitad, pero una decisión fría y envalentonada del coach de los Saints, Sean Payton, tomó por sorpresa a todos, ya que mandó una patada corta.

El intento fue efectivo y New Orleans recuperó el balón, logrando así dar un golpe anímico a todo el equipo para liderar la primera victoria de los Saints en el Super Bowl.

2- El pick-six de James Harrison en Superb owl XLIII

Se jugaba el final del primer medio en el Super Bowl XLIII entre los Cardinals de Kurt Warner y los Steelers de Ben Roethlisberger cuando ocurrió una de las mejores jugadas defensivas de la historia.

El LB de los Steelers James Harrison le interceptó a Kurt Warner y regresó el balón a touchdown; esta jugada de Harrison es muy grande por muchas razones.

Primero el pick–six, lo cual representó seis puntos muy valiosos para los Steelers, segundo, la intercepción se origina en zona roja en donde los Cardinals estaban a dos yardas de anotar e irse arriba en el marcador 14-7.

Tercero, el esfuerzo que hizo un jugador grande y pesado como Harrison para recorrer 98 yardas fue brutal; y finalmente, Pittsburgh pasó de irse al descanso con desventaja a estar con mayor ventaja en el marcador, 17-7.

3- El field goal de Adam Vinatieri en el Superbowl XXXVI

Para algunos, este fue el momento que inició la dinastía de los New England Patriots, pero, para otros, el field goal de Adam Vinatieri en el Super Bowl XXXVI ante los poderosos Rams de aquella época fue lo que marcó el comienzo del dominio de esta franquicia.

El partido estaba empatado a 17 puntos en el último cuarto con 1:21 segundos por finalizar; Tom Brady tomó la ofensiva en su propio campo y emprendió un drive para dejar el balón en la yarda 30 del territorio de los Rams con siete segundos en el reloj.

Adam Vinatieri entró al campo para intentar el field goal del triunfo, el cual fue bueno y los Patriots ganaron el partido logrando el primer campeonato de Super Bowl de la franquicia.

4- La recepción de Julian Edelman

La dinastía de los Patriots se presentaba en el Super Bowl LI ante los Atlanta Falcons de Matt Ryan, quienes llegaron a estar arriba 28-3 en el último cuarto de juego.

El triunfo de los Falcons parecía inminente, pero entonces inició el regresó más grande en la historia del Super Bowl.

Tom Brady logró liderar a los Patriots a un marcador de 20-28 y con menos de tres minutos por jugar, lanzó un pase al centro del campo al WR Julian Edelman, quien entre forcejeos y malabares logró quedarse con el balón.

La jugada fue revisada ante un posible pase incompleto, pero la repetición confirmó que Edelman tuvo control total del balón.

La jugada marcó el regreso improbable de los Patriots, los cuales al final lograron llevarse la victoria en tiempo extra para afianzar su quinto anillo de Super Bowl.

5- El «helmet catch»

Si la dinastía de los New England Patriots no es más grande es gracias a los New York Giants de Eli Manning. Lo que le hizo el menor de los Manning a los Patriots en aquel Super Bowl no tiene comparación.

New England llegaba al Superbowl XLII con marca perfecta de 18-0 y parecía que los Giants eran la última víctima de la temporada.

El juego no fue nada sencillo para Tom Brady y compañía, sin embargo estaban arriba 14-10 hacia el final del último cuarto y parecía que el campeonato estaba cerca, pero Eli Manning tenía otros planes.

La ofensiva de New York, con poco más de dos minutos de tiempo, inició en su propio campo.

Jugando una tercera oportunidad en su yarda 44, Eli Manning lanzó un pase desesperado tras una persecución por parte de la defensiva de los Patriots, la cual parecía que tenía sometido al quarterback y capturado.

El pase fue dirigido a su receptor David Tyree, quien atrapó el pase y lo controló con ayuda de su casco mientras el S Rodney Harrison intentaba frustrar la jugada.

El balón nunca toco el césped y la jugada fue efectiva, lo cual le permitió a los Giants mantener vivo el drive, el cual segundos más tarde culminó con un touchdown del WR Plaxico Burres luego de otro pase de Manning.

Los Giants ganaron el partido 17-14, encabezando la mayor sorpresa en la historia del Super Bowl. Los Patriots regresaron a casa 18-1.

