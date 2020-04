Rubilio Castillo: “Voy a volver con mi esposa, la amo y es la madre de mis hijos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El delantero del club Motagua, Rubilio Castillo, fue detenido en las últimas horas por la Policía Nacional en la capital hondureña, por presuntamente cometer el delito de violencia doméstica.

Según la información preliminar, Castillo habría maltratado a su esposa, quien lo denunció al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Sin embargo, en las últimas horas aclaró su situación ante los medios de comunicación. “Creo que soy un jugador que le gusta hablar más dentro de la cancha que aquí. Pero necesito privacidad en estos momentos. Ahorita no es de buscar culpables, sino que se trata de solucionar”, dijo Castillo.

Aseguró que está tranquilo. “Creo que la noticia llegó a terceras personas que manipularon muy mal la noticia, pero estoy acá y tranquilo; yo amo a mi esposa”.

Rubilio Castillo continuó: “Creo que las noticias hay que darlas como son y yo voy a dar mi versión en su debido tiempo. Sé que no cometí ningún delito, no hice nada malo, así que vamos a resolver esto”.

“Yo daré la versión de mis hechos la daré mas adelante, este no es el momento oportuno y las condiciones tampoco. Creo que esto va a quedar como algo negativo, pero al final voy hablar. Voy a volver con mi esposa, la amo y es la madre de mis hijos, no me compete hablar ahorita de eso porque dieron muy mal la noticia”, concluyó el delantero.

Rubilio Castillo, detenido y en prisión por violencia doméstica

Al delantero de Motagua y también seleccionado nacional, Roman Rubilio Castillo lo detuvieron ayer, lunes, en horas de la noche. Esto, luego de que las autoridades recibieran una denuncia por violencia doméstica.

Y es que su esposa, Angie García dio testimonio que sufría maltrato tanto físico, como moral por parte del futbolista. De igual manera, la esposa del jugador bloqueó sus redes sociales por seguridad; ambos comparten una hija en común.

