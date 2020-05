Rubilio Castillo rompe el silencio tras ser acusado de violencia doméstica

TEGUCIGALPA.- El delantero del Fútbol Club Motagua, Rubilio Castillo, decidió romper el silencio y hablar sobre las críticas que recibió tras la acusación de violencia doméstica.

Y es que días atrás y en plena pandemia del coronavirus, Rubilio, fue capturado por la policía hondureña acusado de violencia doméstica.

“No había querido hablar hasta ahora ya que es mi vida privada y no tiene nada que ver con la deportiva. Aclaro que estamos bien con mi esposa e hijos, eso es lo más importante; ese mal sabor de boca ya pasó”, inició diciendo Rubilio.

Agregando que: “Nadie sabe cómo pasaron las cosas, soy una persona que cuando comete errores sabe reconocer, pero estamos seguros que saldremos adelante de esto. En estos momentos no estamos cumpliendo con el servicio comunitario, no se estipuló la prueba que decía que yo estaba ingerido de bebidas alcohólicas; no sé cómo dijeron eso, me sentí incómodo, pero nadie sabe cómo fueron las cosas”.

Asimismo, aseguró que desde un inicio estos pidieron que su caso se hiciera completamente interno y que estuviera fuera de los medios de comunicación.

“Ante el juez y ya en el tribunal pedimos que no se hiciera público mi caso, se violentó ese derecho y esperamos que se acabe todo esto, no tengo vergüenza de salir, estamos con la familia que es lo más importante”, contó Castillo.

Burlas y memes atacando al jugador

“No les hago caso a las personas que se burlan y hacen memes, en lo personal no me afecta ni que me digan estupideces, uno trata de ganarse la vida correctamente y eso es lo que hago. Me sorprende sí, porque una vez más se comprueba que, el enemigo de un hondureño es otro hondureño”, lanzó Rubilio.

Consultado sobre si tuvo otras ofertas tras salir del Tondela de Portugal, aseguró que: “En Portugal el técnico no me determinaba, pude seguir afuera, pero decidimos con la familia regresar a Honduras, al Motagua, pudimos habernos ido a otro equipo del extranjero, no me salieron las cosas en Portugal, pero tenemos contrato en Portugal, yo regresaré e iremos con la mentalidad diferente”, Cerró Rubilio.

