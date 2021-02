Rubilio Castillo: «La pelea es complicada porque todos queremos jugar la Libertadores»

BOLIVIA.- El delantero hondureño, Román Rubilio Castillo, habló sobre su experiencia en el Royal Pari del fútbol boliviano y dijo que se está adaptando muy bien aunque la competencia por jugar en la Libertadores es intensa.

«Nos estamos adaptando muy bien a las ideas del cuerpo técnico y el grupo me ha recibido como si me conocieran de siempre, la pelea por un puesto es complicada porque todos queremos jugar la Copa Libertadores«, dijo Rubilio en el programa Cinco Deportivo.

«Estoy satisfecho con lo que he mostrado en partidos amistosos, he marcado y eso le genera confianza a los delanteros, he convertido cinco goles contra equipos importantes. El fútbol de Bolivia no es fácil, te reducen los espacios y marcan muy bien. Quiero dejar una buena imagen«, señaló el exjugador de Motagua.

También se refirió a la altura de la ciudad de La Paz y manifestó que es un factor que siempre afecta en el juego.

«La altura de La Paz cuesta mucho, es un aspecto que siempre favorece al equipo local, hay que saber manejar el ritmo de juego para no ser tan afectado, a veces pasa más por el tema mental», declaró.

Fútbol más fuerte del que se imaginaba

Agregó que en Bolivia la mayoría de los equipos son muy fuertes y que se siente mejor porque el cuerpo técnico le ha dado mucha confianza para hacer cosas distintas.

«Aquí todos los equipos son muy fuertes, los clubes invierten mucho, pero nosotros vamos a competir y estamos marcando nuestro estilo de juego«, manifestó.

«Cristian Díaz, el entrenador me ha dado la confianza de hacer otras cosas, que nos movamos más para ser una opción de pase a los compañeros, eso me está sirviendo mucho para tener más oportunidades de marcar, lo disfruto mucho porque no paso solo dentro del área», concluyó.

El miércoles 24 de febrero, Rubilio Castillo y el Royal Pari harán su debut en Copa Libertadores 2021.

