FARÁNDULA| Rubí Ibarra: ¿De quinceañera a candidata en la política?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ya pasaron 4 años desde que una invitación a su fiesta de 15 años se hiciera viral. Sin embargo, recientemente circuló en redes sociales que Rubí Ibarra se postuló como alcaldesa de Charcas, San Luis Potosí. Pero ¿es cierto?

Varios medios afirmaron que Rubí, quien en 2016 se convirtió en la quinceañera más famosa, buscaba una candidatura con Movimiento Ciudadano.

Ante estos rumores, Rubí decidió dar una explicación. Ella afirmó que, aunque quería quedarse al margen, la situación se estaba haciendo muy grande. La aclaración se hizo a través de una historia en su Instagram.

“En redes sociales está circulando un tema, mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar de presidenta (municipal) aquí en Charcas. Aquí les digo que es totalmente falso. […] No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación”, afirmó Rubí.

Rubí Ibarra dejó en claro que no se postuló como alcaldesa de Charcas. Sin embargo, reveló que tras la difusión de la falsa noticia, comenzó a recibir amenazas.

“Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas”, añadió Rubí.

“La política no es de mi interés”

De la misma forma, Rubí, quien hace un par de años debutó en el mundo de la música, detalló por qué inició la noticia falsa de su presunta carrera política. Todo se debe a que hay una política que se llama Rubí Flores, quien sí busca contender por la presidencia municipal de Charcas.

“La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión. […] Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos”, puntualizó Rubí.

