Roy Posas: «Estamos a la espera de Araújo para entregarle el equipo»

San Pedro Sula.– El Honduras Progreso ha tenido un duro arranque en la vuelta del fútbol nacional. Justamente, ese inicio ha constado de 4 empates y 5 derrotas, lo que motivo al director técnico Mauro Reyes renunciar de su cargo

Es por eso que CRONÓMETRO en EXCLUSIVA platicó con el ex preparador de porteros del Honduras Progreso, Roy Posas

¿Cómo le ha venido la llegada de Araújo al Honduras Progreso?

«Notificaré a Elías Nassar (presidente del club) que por solidaridad a Mauro, saldré de la institución y deseo que sea en buenos términos. Así mismo, dejarán el equipo Carlos Suazo, preparador físico y Santiago Funes, asistente técnico.

«Estamos a la espera de Araújo que viene el viernes y que dirigirá al equipo el domingo. Nosotros le entregaremos el equipo para que pueda buscar el resto de su cuerpo técnico. Usted no puede quedarse si viene un técnico a encabezar un nuevo proyecto; él debe buscar su gente de confianza».

¿Cómo evalúa el trabajo de Kevin Hernández?

«Lo de Kevin no lo podemos puntualizar de forma individual, sí hay que hacerlo en general. El guardameta está bien, no es cosa de Kevin, es de todo el equipo. Ha tenido sus errores individuales específicamente en 2 o 3 goles».

¿Los jugadores se contagian por el mal momento del equipo?

«Claro, el problema del Honduras es estructural».

¿Por qué estructural?

«Por el tiempo. En mí opinión personal yo hubiera dejado al profesor Mauro, quien ya había identificado lo que se necesitaba para la temporada pero decidió renunciar. Cuando el problema es estructural es que se necesita hacer una profilaxis y tener un dato exacto para ir moderando de cara al torneo clausura».

¿Pudieron tener más paciencia con Mauro?

«Yo creo que sí, es la primera vez que trabajo con él, es una gran persona y gran técnico; lastimosamente los resultados no se le dieron y cuando eso pasa lo mas fácil es echar al técnico, pero Elías lo mantuvo hasta donde pudo, no voy hablar mal de Elías, es un gran directivo simplemente al final no se pudo. Perdimos el partido en el que pensábamos levantarnos, contra el Real España».

¿Le pidieron que se quedara?

«Todo el mundo se lo pidió, él hablo con Elías y ya sabíamos que si no ganaba contra el España se iba ir. Mauro pensó que a la tercera fecha iba tener el equipo consolidado pero no fue así; lamentablemente falta gente con experiencia».

Para ir terminando profe ¿a qué se debe que en el país no han vuelto a surgir porteros de calidad?

«La mayoría de los porteros de Honduras, son porteros silvestres. Sólo «Buba» López y Harold Fonseca tienen proceso, los demás son guardametas que han salido de manera espontánea. Si seguimos sin hacer procesos desde abajo, sin fundamentar bien a los muchachos de 14, 15 años vamos a seguir con el mismo problema. Yo puedo entrenar bien a Kevin, pero no le puedo quitar los defectos que trae. Es diferente entrenar a enseñar».

«Yo me quisiera enfocar en la formación de jóvenes, tanto así, que le pedí a Elías Nassar trabajar con 4 prospectos, pero había que darles alojamiento y alimentación, un costo que no podía asumir la institución».

¿Teniendo en cuenta que usted quiere trabajar con jóvenes sub 14, 15 ¿Se le ha acercado la federación?

«Yo les he mandando mensajes que quiero trabajar en la parte de abajo, la fundamental. Yo quiero formar 5 o 6 guardametas y retirarme, pero aquí quieren las cosas a corto plazo. Tenemos el biotipo para buscar guardametas de exportación, pero eso no se consigue de la noche a la mañana».

Para Roy Posas ¿cuáles son los 3 mejores porteros que tiene Honduras?

«Por trayectoria, por edad, «Buba» López, Fonseca y Menjívar. En ese orden».

