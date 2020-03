Tras denunciar negligencia del Gobierno, Araujo es separada de Sinager

REDACCIÓN. La doctora Roxana Araujo fue separada del cargo de portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) por denunciar días atrás sobre la negligencia de el Estado de Honduras para emitir los resultados de los exámenes que se le practican a las personas sospechosas de COVID-19.

En exclusiva con Diario Tiempo Digital, la ex vocera de Sinager explicó que la información y los resultados de las pruebas que se le realizaron a los sospechosos de coronavirus, se tardaban demasiado en llegar.

«Es que nunca me daban la información a tiempo, nunca me llegaba y tenía que andar buscando. Hace dos semanas yo hablé con la primera dama y con el ministro Cardona entonces les dije que estaba agradecido con ellos por haberme puesto de manera ad honorem como vocera oficial, pero que si me cancelaban se los iba a agradecer más», comenzó diciendo la doctora.

Y prosiguió: «entonces fue por eso que de seguro buscaron al doctor Francis Contreras para que fuera vocero de Sinager porque era demasiada la presión y no tenía respuesta positiva por parte de la secretaría (de salud) en darme información. Yo creo que esa es la decisión más acertada en este momento».

Roxana Araujo: «Fue un acto de buena voluntad»

La epidemióloga aseveró que su actuación al frente de las comunicaciones de Sinager las realizó como un acto de buena voluntad porque ella así lo creía.

«Yo lo hice como un acto de buena voluntad. Porque estar todo el día con los periodistas y que no le paguen a uno creo que es como algo bueno, al menos yo así lo sentí», opinó.

Finalmente, la galena detalló que una semana antes de que el actual régimen decidiera separarla de su cargo, ella habló con la primera dama, Ana García.

«Hace una semana yo había hablado con la primera dama. Hasta hoy hicieron circular eso y por eso hasta hoy quedo con esa función», cerró.

En ese sentido, el nuevo vocero de la Sinager según Roxana Araujo, será el doctor, Francis Contreras.