Ronald Montoya: el jugador de la UPNFM que se dedica a hacer entregas en su moto

TEGUCIGALPA.- El defensor de la UPNFM, Ronald Montoya, ha comenzado a ganarse la vida de otra manera, pues debido a la crisis que azota al país por la pandemia del Covid-19, ha tenido que laborar repartiendo comida y demás cosas.

“Después que la Liga decidió suspender el torneo estuve 10 días parado, pero en mi mente siempre cruzó la idea de buscar un trabajo digno para mantener a mi familia”, inició diciendo.

Y agregó: “Gracias a Dios me ha ido bien, he seguido las medidas de bioseguridad, Él me ha cuidado del peligro del Coronavirus, Sé que esto va para largo, pero tengo esta opción de llevar el sustento a casa”, mencionó.

Y es que el ex zaguero del Victoria de La Ceiba sale de su hogar día a día para llevar el sustento a su familia.

Además ha asegurado que en ocasiones los clientes a los que llega a hacerles las entregas lo han reconocido:

“Varios clientes me han reconocido y me platican de fútbol, el que no sabe es el profe Salomón Nazar, se va asustar , pero él sabe que la necesidad obliga a esto, además es una persona noble que más bien me va apoyar, es un gran ser humano”, contó Montoya.

Cabe mencionar que Ronald aparte de ser jugador de fútbol profesional, es también licenciado en Educación Física.

“Me gustaría que los jóvenes vean mi ejemplo y que busquen ser perseverantes en sus sueños, todo con esmero y esfuerzo se puede alcanzar”, cerró el defensor.

