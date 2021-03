«Ni para comer tienen”: Rommel Quioto arremete contra seguidores en redes sociales

TEGUCIGALPA HONDURAS Jennifer Funes y su hermana Miriam realizaron recientemente un «live» en sus redes sociales. Durante el mismo, recibieron la llegada de un «polémico» Rommel Quioto, que respondió a críticas de los internautas.

Durante la conversación que Jennifer sostenía con su hermana, los espectadores comenzaron a criticar al futbolista por sus tatuajes y su “falta de humildad”. Ante ello, el delantero respondió «ferozmente».

“Mañana me hago un tatuaje, no se miran y como estos cer*tes me lo pagan. Ni para comer tienen”, acotó “el Romántico”.

Instantes después, Jennifer invitó al futbolista a formar parte de la transmisión. Ya adentro, el futbolista continuó arremetiendo contra las personas que lo llamaban “Rolex Quioto”. Eso porque algunos internautas afirman que, el jugador presume demasiado sus relojes.

“En unos días voy a estar por la Florida”, dijo Quioto entre risas. “Aquí dicen que no tienes visa”, interrumpió Jennifer.

“Yo no tengo visa, yo tengo residencia”, dijo el futbolista. Posterior a ello, procedió a mostrar sus papeles a la audiencia que no paraba de atacarlo.

“¿Crees que te extrañan en la selección?”, preguntó Jennifer. El delantero sostuvo que siempre habrá quienes lo quieran en el equipo nacional y quienes no. “No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo”, indicó.

Uno de los comentarios pidió a Quioto ser más humilde para volver a la selección. Ante ello, el jugador de la MLS comentó que no había problema, pero “déjame ver la hora primero”, externó mientras mostraba su reloj a la audiencia.

Respuestas contundentes

Jennifer preguntó al jugador el porqué de los comentarios negativos, el jugador explicó que algunos no hacen nada con sus vidas.

“Para ellos ser humilde es verte mal. Ellos no quieren lo que yo tengo, quieren que yo no lo tenga”, aseveró.

Asimismo, el goleador reiteró que no iba a cambiar para agradar a nadie. “Yo puedo presumir lo que yo quiera, a mí nadie me regala nada. Nadie me ayuda a pagar mis deudas”, añadió.

“Hay famosos que presumen, pero si un hondureño lo hace le tiran hate (odio). Yo estoy aquí, porque Dios me puso aquí”, sentenció.

