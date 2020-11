Thierry Henry: «Cuando Quioto está bien, es difícil detenerlo»

Estados Unidos.- Romel Quioto se prepara para su segunda aparición en los playoffs de la MLS luego de su clasificar con el Houston Dynamo en el año 2018.

El Montreal Impact enfrentará al New England Revolution este viernes 17 de noviembre a las 5:30 PM por los playoffs de la MLS.

Esperanzas puestas en Quioto

Las esperanzas del equipo canadiense se centran en el buen momento que atraviesa el ahora centro delantero Romel Quioto. El jugador hondureño fue el jugador más destacado del equipo en la temporada luego de marcar ocho goles y seis asistencias en 17 partidos.

El buen nivel que ha mostrado Quioto ha hecho que el técnico Thierry Henry ponga toda su confianza en el catracho.

«Ha sido muy importante para nosotros este año. Los momentos de la temporada en los que no estuvo bien, lo sufrimos. Sufrimos porque no ejercía la movilidad acostumbrada para inquietar a los defensores. Pero cuando Romell está, como lo estuvo durante nuestro último partido, es muy difícil detenerlo». sentenció el ex campeón del mundo, Thierry Henry.

Así mismo, Romell Quioto demostró estar concentrado y preparado para el partido de este viernes.

“El deseo que tenemos es clave para ganar partidos. Lo hemos demostrado siempre y el juego del viernes no será una excepción. New England es un equipo difícil y tenaz por lo que no será un equipo fácil de superar. La clave será jugar de manera inteligente y constante durante 90 minutos para intentar obtener el resultado en Foxborough».

