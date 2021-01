Rolin Peña molesto con la designación de Said Martínez

Honduras.- Las autoridades de la Liga Nacional dieron a conocer oficialmente las cuartetas arbitrales para los partidos de ida y vuelta de la finalísima del Torneo Apertura 2020-2021.

En la finalísima, Olimpia y Marathon medirán fuerzas para quedarse con la 32 o 10, respectivamente. Los albos se instalaron en esta instancia decisiva tras eliminar a Motagua en la final de la segunda fase del torneo, por su parte el conjunto verdolaga ya esperaba luego de ganarle la final de las vueltas, justamente, al Olimpia.

El partido de ida se jugará en el estadio Nacional de Tegucigalpa el jueves 14 de enero a las 7:00 PM, mientras la vuelva será el domingo 17 a las 11:00 AM en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Cuarteas arbitrales para la Finalísima

Said Martínez será el árbitro central; Christian Ramírez fungirá como asistente uno, Oscar Cruz asistente dos y Nelson Salgado cuarto árbitro.

Para el juego de vuelta, el encargado de impartir justicia será Héctor Rodríguez; Jesús Tabora y Rolando Vega los asistentes uno y dos, respectivamente, mientras Melvin Matamoros será el cuarto árbitro.

Declaraciones de Rolin Peña sobre Said Martínez

Por su parte, Rolin Peña, directivo de Marathon, expresó su molestar por el nombramiento del árbitro del primer partido.

«Una gran final que nos ha costado enormemente llegar y seguramente al Olimpia igual, para poner un árbitro que ha perjudicado a un club, no pueden hacer eso, ¿cómo llega él? ¿Cuál es la línea? Para que lo pongan a él”.

Y agregó: «Hay otros árbitros. Hizo más méritos Oscar Moncada, Matamoros (Melvin), por ejemplo. Recuerde la participación de Said en un partido de la Burbuja, los errores que cometió, yo no digo que sea un mal árbitro , pero en este momento no es el árbitro idóneo para que dirija esa final».

